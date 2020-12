Torturados, atados de manos y con tiro de gracia: el terrible asesinato de cuatro indígenas nahuas en Guerrero

A través de un comunicado, informaron que los fallecidos son José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, María Agustín Chino, y Amalia Morales Guapango (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.com)

Este domingo fueron asesinados cuatro indígenas nahuas en la carretera federal Chilapa-Tlapa en la entidad federativa mexicana de Guerrero, confirmó el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Las víctimas pertenecían a dichas organizaciones.

A través de un comunicado, informaron que los fallecidos son José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, María Agustín Chino, y Amalia Morales Guapango.

“Los indígenas nahuas de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, desaparecieron desde el día viernes 18 de diciembre. Ayer (domingo) al mediodía sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa-Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado tiro de gracia”, declararon, de acuerdo con La Jornada.

“Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado tiro de gracia”, declararon las organizaciones (Foto: Cuartoscuro)

El Consejo y la Organización recordaron que se cumple un mes desde que “rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de noviembre miles de indígenas nahuas volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio, 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos”.

Señalaron que denunciaron la situación en la que viven a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, “quien sólo vino a sembrar división y compra de conciencias justamente en Alcozacán, donde el 17 de enero del 2020 fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre”.

Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de guerra. Encinas y (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, no son diferentes al PRI, ustedes se han convirtiendo en aquello que simularon combatir

“Hoy y en los tiempos que vienen nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animales. Sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada”, afirmaron en el comunicado.

De acuerdo con la CIPOG-EZ y la Organización Campesina de la Sierra del Sur, los tres niveles de gobierno “saben perfectamente” lo que sucede en Chilapa, pero “hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado” (Foto: Cuartoscuro)

Por los crímenes responsabilizaron al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, a cargo de Jesús Parra García, del PRI (Partido Revolucionario Institucional); al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, del PRI, y a la presidencia de la República a cargo de Andrés Manuel López Obrador, de Morena (Movimiento Regeneración Nacional).

De acuerdo con la CIPOG-EZ y la Organización Campesina de la Sierra del Sur, los tres niveles de gobierno “saben perfectamente” lo que sucede en Chilapa, pero “hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado”.

En el comunicado aseguraron que Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de la organización criminal Los Ardillos, y que el diputado local del PRD (Partido de la Revolución Democrática) Bernardo Ortega Jiménez es el mando político.

Denunciaron que la policía ministerial de Chilapa de Álvarez “son parte del problema”, y que la Guardia Nacional “sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar sólo están espiando nuestra organización en vez de desmantelar la delincuencia organizada”.

Los cuerpos se hallaron cerca de una camioneta tipo pickup color rojo, “amordazados”, y con impactos de bala (Foto: EFE/Daniel Sánchez)

Alertaron que los promotores estatales “continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recia. Ahora el asesinato y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades solo nos deja ver sus complicidades”.

“Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del ‘progreso’, que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados”, manifestaron.

Cuatro de los cadáveres fueron encontrados el domingo en la carretera federal Chilapa-Tlapa: dos hombres y dos mujeres nahuas en el punto conocido como La Herradura.

De acuerdo con La Jornada, los cuerpos se hallaron cerca de una camioneta tipo pickup color rojo, “amordazados”, y con impactos de bala.

