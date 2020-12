De Acapulco a Mazatlán: las playas mexicanas, llenas de turistas en medio del alarmante ascenso de contagios de COVID-19

La situación de contagios de COVID-19 en México es crítica; no obstante, algunos de los destinos turísticos más populares del país se encuentran abarrotados. (Foto: EFE/David Guzmán).

La situación de contagios de COVID-19 en México es crítica; no obstante, algunos de los destinos turísticos más populares del país se encuentran abarrotados. Esto es particularmente notable en ciudades costeras como Acapulco y Mazatlán.

El contagio de COVID-19 está en alza, pero también el hartazgo del confinamiento y miles de personas buscan salir de sus departamentos para ir algunas de las playas más bellas del país.

Mientras la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California Sur se encuentran en semáforo rojo, haciendo más estrictas sus restricciones para evitar las reuniones sociales ante el nuevo coronavirus, algunos destinos vacacionales tienen medidas menos severas; por lo cual, miles de personas han aprovechado el periodo vacacional para pasar las fiestas en las bellas playas del país.

Aunque Acapulco está en semáforo naranja, los municipios de Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo permanecerán en semáforo amarillo, por lo que la ocupación hotelera máxima permitida será del 70% y no del 50% como en el resto de los municipios del estado. El pasado fin de semana la zona turística del estado conocida como Triángulo del Sol registró una ocupación hotelera de 39%.

Lamentablemente fotos de las playas repletas de turistas que no siguen las indicaciones de sana distancia ni utilización de cubrebocas parecen indicar que el futuro cercano será menos alentador. (Foto: EFE/David Guzmán).

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores afirmó optimistamente que esperaba que las cifras de contagio de este mortífero virus se mantuvieran estables. Lamentablemente fotos abarrotadas por turistas que no siguen las indicaciones de sana distancia ni utilización de cubrebocas parecen indicar que el futuro cercano será menos alentador.

Mencionado gobernador describió la política del estado en cuanto a turismo con las siguientes palabras: “Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas, lo que si les queremos decir es que hay restricciones que no estamos abiertos al 100 por ciento y vamos a mantener en semáforo amarillo en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo porque los números así lo permiten, no porque sea una determinación del gobernador y asumo la responsabilidad que me toca”.

Agregó que la prioridad del gobierno estatal es la salud de sus habitantes, por lo cual se buscará un equilibrio entre la economía (dependiente, en buena medida, de los ingresos del turismo decembrino) y el control de la pandemia.

Mazatlán, Sinaloa, otro de los grandes destinos vacacionales del litoral mexicano en noviembre lideró la reactivación del turismo en el país. Esta información fue proporcionada por Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, dio a conocer que en los últimos días del año se espera que la ocupación hotelera en la ciudad de Mazatlán alcance, por lo menos el 76%.

Agregó que la prioridad del gobierno estatal es la salud de sus habitantes, por lo cual se buscará un equilibrio entre la economía (dependiente en buena medida de los ingresos del turismo decembrino) y el control de la pandemia.

Esta fue su declaración: “A partir del sábado se tendrá una ocupación del 74 al 76%, lo cual genera buenas noticias para la economía del puerto, porque en días recientes las reservaciones estaban más tranquilas”.

Aunque esta cifra de huéspedes es muy alta para estar en uno de los momentos nacionales más críticos de la pandemia, Manguart Sánchez recordó que durante estos días en los años anteriores usualmente se tenía un porcentaje de ocupación hotelera de 100%.

La reactivación del sector turístico empezó a verse desde el Buen Fin. El Manager de Despegar en México informó que durante estos días de descuentos se vio un alza considerable en las reservaciones de los hoteles, más del 50% de estas para el mes de diciembre y los primeros días de enero.

