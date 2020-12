Andrés Smith, es el primer mexicano en ser vacunado contra COVID-19

Leslie Thompson, directora de salud ocupacional de los empleados de Sharp HealthCare fue quien inmunizó a Smith con la vacuna de Pfizer Foto: (Sharp HealthCare)

Andrés Smith es el primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos.

Es médico, se desempeña como director del Departamento de Emergencias del hospital Sharp en Chula Vista, San Diego, California, y al ser parte del personal de Salud que atiende a pacientes con COVID-19, está dentro del primer segmento de la población estadounidense en recibir la vacuna.

Además, es presidente de la Cruz Roja Mexicana en Tijuana y miembro del Consejo de Liderazgo Binacional por su labor filantrópica en Sharp Chula Vista.

El Dr. Smith y sus colegas del departamento de emergencias fueron merecedores de la medalla de honor Donald N. Sharp de la Fundación Sharp HealthCare por sus contribuciones a diversas campañas entre las que destacan “Above and Beyond”, encaminada a construir la nueva generación de hospitales en la zona sur de del condado de San Diego.

(Infografía: Jovani Silva/ Infobae México)

Leslie Thompson, directora de salud ocupacional de los empleados de Sharp HealthCare fue quien inmunizó a Smith con la vacuna de Pfizer, recién aprobada en la unión americana.

Cabe recordar que en México también fue ya aprobada por las autoridades sanitarias, incluso horas antes que, en Estados Unidos, la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Pfizer en conjunto con la farmacéutica alemana BioNTech.

Por su parte la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) también aprobó el uso de la vacuna para el COVID-19 creada por la empresa Moderna, siendo el segundo fármaco avalado para esos fines.

Otra hispana también fue candidata a recibir la vacuna, María Ponce de León, una trabajadora de limpieza desde hace casi dos décadas en el Hospital Paradise Valley fue la primera en recibirla ante el aplauso de sus compañeros en dicha institución de salud.

“Estoy súper emocionada, esperé esto por más de nueve meses”, dijo la mujer, quien se dedica a limpiar tanto las unidades de cuidados intensivos como los cuartos en que se tratan casos de COVID-19.

Ponce de León accedió a recibir la vacuna pues, aunque toma todas las medidas necesarias para no exponer a su familia en casa, quiere sentirse más tranquila. “Me siento segura, siento que la vacuna es segura y me gustaría que todos perdiéramos el miedo”.

El pasado jueves 17 de diciembre, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, confirmó que la semana entrante en México arrancará la campaña de vacunación contra el COVID-19, en una primera etapa para personal de Salud que atiende a pacientes en áreas COVID de diciembre de 2020 a febrero de 2021.

En una segunda etapa, se contempla al personal de salud restante y personas de 60 años en adelante, de febrero a abril de 2021.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este lunes que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer podría iniciar en las últimas dos semanas de diciembre.

Personas caminan por una calle del centro de la Ciudad de México, que junto al Estado de México se ubicaron en rojo en el semáforo debido al alto índice de contagios Foto: (REUTERS/Gustavo Graf)

En la conferencia de prensa vespertina para actualizar los datos sobre la enfermedad en el país, el funcionario aseguró que dicha vacuna ya fue contratada, por lo que el gobierno de México mantiene una comunicación constante con el laboratorio, para identificar la logística de entrega en los puntos de distribución más cercanos.

“La fase 1 empieza con el personal de salud y dentro de esa fase 1 el arranque será en las últimas dos semanas de diciembre, estamos ya a la vuelta de este asunto. Y en el momento en que pedimos la vacuna, el embarque, que serán 250 mil dosis, Pfizer requiere ocho días para acondicionar el producto; y lo entregará en los puntos en aeropuertos internacionales de acuerdo al plan de uso”, detalló el subsecretario.

Señaló que, como se ha comentado, el plan completo de vacunación contra coronavirus contempla una cobertura gratuita y universal para la población. Por ello, se realizará en cinco fases, los cuales establecen los tiempos de aplicación en los distintos grupos de priorización.

Foto: (Secretaría de Salud)

“Como comentamos también, se usará en dos entidades federativas este primer arranque. Debe quedar muy claro que eso no es toda la vacunación, es solamente el arranque, el inicio, Ciudad de México y Coahuila.

El plan de vacunación, que se prevé inicie durante la semana próxima, comenzará por su aplicación a personal médico y personas de la tercera edad, pues dependerá del riesgo en que se ubique cada ciudadano.

