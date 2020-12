“Nuestro dolor no se acaba con un monumento”: Bryan LeBaron reclamó que faltó el apellido de su familia y el de todas las “víctimas de este país”

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este jueves un memorial en honor a las víctimas de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en donde fueron asesinadas 9 personas de las familias Langford, Miller, Jhonson y LeBarón.

Ante este evento, el activista Bryan LeBaron manifestó su opinión vía Twitter, señalando que además de olvidar escribir apellido LeBarón, el gobierno omitió los nombres de las todas las víctimas que ha dejado el crimen organizado.

No solo olvidaron poner los apellidos “LeBaron” en las placas del memorial; olvidaron poner los nombres y apellidos de cada víctima de este país. Nuestro dolor no acaba con un monumento, quizá acabe cuando haya justicia, no solo para nosotros, para cada víctima de México