“Échame a mí la culpa”: Lorenzo Méndez habló sobre las versiones de violencia doméstica durante su matrimonio con “Chiquis” Rivera

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 (IG: lorenzomendez7)

Lorenzo Méndez y “Chiquis” Rivera podrían estar a un paso de la reconciliación, ya que están muy unidos y manteniendo una amistad sólida en busca de arreglar todos los conflictos que se desataron durante su relación, como la depresión y adicciones que padeció el cantante o los diversos rumores que los acompañaron a lo largo de su romance.

El ex vocalista de La Original Banda Limón comentó algunos detalles que seguro enturbiaron su matrimonio y que ahora son ventilados después de un misterioso reencuentro en El Paso, Texas, y diversas versiones de que podrían volver a estar juntos a pesar de estar en curso el proceso de divorcio ante las autoridades norteamericanas.

Méndez, quien actualmente promociona un sencillo navideño, destacó que atravesó una profunda depresión tras casarse con Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera.

“Fue el año que nos casamos. Hubieron muchos cambios en Lorenzo que se canalizaron y ella resistió, estuvo ahí para mí, me apoyó en todo”, declaró en entrevista con Suelta la sopa.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera han enfrentado varias crisis matrimoniales (IG: lorenzomendez7)

“Yo necesito y ella necesita reencontrarnos, hay muchas cosas que se tienen que arreglar dentro de mí y de ella, pero somos amigos todavía. Si terminamos o no juntos, con que estemos felices los dos me quedo tranquilo”, precisó.

Negó que alguno de los dos tenga la culpa completa sobre la ruptura, pero prefiere asumir la responsabilidad y lo hizo interprentando el tema Échame a mí la culpa, conocido en la voz de Luis Miguel y que habla de una persona que prefiere asumir todo con tal de que la imagen de su ex pareja se vea afectada.

Lorenzo Méndez fue más allá y aseguró que sus adicciones sí estuvieron en su relación, pero descartó la presencia de la violencia intrafamiliar, como se aseguró en más de una ocasión.

“Nunca en la vida he golpeado a una mujer, ni en mi pasado ni en mi presente y espero en Dios que ni en mi futuro. Y cuando veo que no me siento bien busco cómo puedo arreglar eso. Fui a un centro espiritual de rehabilitación y definitivamente te cambia la vida”, con lo que buscó desmentir todos los rumores a su alrededor.

Reiteró que tras salir del Centro de Rehabilitación religioso no volvió a consumir ninguna sustancia, pero el temor de caer de nuevo siempre está latente: “Ella lo sabe, estoy completamente limpio, después de eso nos separamos. Fue por temor a estar otra vez de gira y yo mismo de regresar al mundo, a la música”.

Aseguró que “Chiquis” jamás le prohibió regresar a la música: “Ella como amiga me dijo ‘estás preparado, estás listo, ya tienes suficiente tiempo limpio de todo’ y eso se lo agradezco porque otra mujer no te dice esas cosas, por eso sé que me ama y la amo. Y ojalá que ella agarre al mejor Lorenzo, porque a ella le corresponde que yo sea el mejor Lorenzo”, concluyó.

Lorenzo Méndez pareció decirle a "Chiquis" Rivera, a través de una canción, que la extraña (IG: lorenzomendez7)

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cuevas, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Por esta nueva relación fue acusada de infiel, lo que pronto salió a aclarar: “No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”.

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación e incluso destacó que la ruptura se dio porque ella temía una recaída de él en las adicciones.

Rivera también abrió el corazón para confesar su sentir para People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

