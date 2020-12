“Son puros rumores, puros chismes”: la contundente respuesta de Lorenzo Méndez a la versión del embarazo de “Chiquis” Rivera

La pareja podría estar a punto de la reconcialiación (IG: lorenzomendez7)

Luego de que “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez fueran vistos juntos a pesar de que el trámite de su divorcio está en curso, surgieron diversos rumores en torno a este reencuentro y fue el mismo cantante quien aclaró que su reunión en El Paso, Texas, no ocurrió porque su aún esposa estuviera embarazada, pero sí dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

El cantante de regional mexicano, quien promociona actualmente un tema navideño, se mostró accesible al hablar sobre su relación con su aún esposa, Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera.

En una charla con el programa En casa con Telemundo fue sincero sobre los sentimientos que aún tiene por Chiquis, por lo que no pierde la esperanza de volver con ella e incluso desmintió las versiones de que pronto se convertirán en padres.

“Sí, definitivamente (sigue amando a la ganadora de un Grammy Latino). En una relación de cuatro años no te desenamoras tan rápido”, declaró al ser cuestionado sobre su amor.

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

“Se lo dejo en las manos de Dios, soy una persona muy creyente de Dios, que sea su voluntad mejor que la mía, él tiene las respuestas para todo. Sigue siendo mi esposa y lo dejo en las manos de él (la idea de regresar al lado de Chiquis)”, resaltó al referirse a un posible reencuentro romántico.

Al hablar del posible nacimiento de un hijo, Lorenzo Méndez fue muy contundente: “No, no, para nada. Mucha gente estaba comentado de si estaba embarazada o no, pero son puros rumores, son puros chismes”.

Méndez destacó que no tema que los escándalos opaquen su carrera como solista, ya que recordó que durante muchos años fue integrante de una exitosa agrupación de regional mexicano.

“Estuve 10 años en una banda muy exitosa, en La Original Banda Limón, que ganamos Grammy, discos de oro y plantino, estuvimos de gira en varios países, pero apenas estoy empezando mi carrera como solista. Este año saqué mi primer disco y obviamente por el COVID la promoción se canceló, mi plan de trabajo se canceló, pero estamos retomando”, comentó.

Comentó que el 2020 le ha dado muchas lecciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal: “Ha sido un año de mucho crecimiento, de muchas lecciones, yo creo que paratodos. Un año muy diferente a cualquier otro”.

Chiquis anunció su separación en septiembre del año pasado

La llamativa reunión de los aún esposos ocurrió el pasado fin de semana cuando fueron vistos abrazados y conversando en El Paso, Texas, luego de que su proceso de divorcio avanzara ante las autoridades norteamericanas.

Las imágenes del reencuentro fueron compartidas por varios medios de comunicación, pero el programa Suelta la sopa captó el momento en que Rivera y Méndez escapaban de un establecimiento para no ser cuestionados.

Esta reunión desató varios rumores de una reconciliación, a pesar de que parecía que para ellos ya no había vuelta atrás después de un año turbulento lleno de conflictos e incluso la infección del COVID-19.

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cuevas, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Por esta nueva relación fue acusada de infiel, lo que pronto salió a aclarar: “No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación e incluso destacó que la ruptura se dio porque ella temía una recaída de él en las adicciones.

Rivera también abrió el corazón para confesar su sentir para People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Misterioso reencuentro: así reaccionó Lorenzo Méndez tras ser sorprendido junto a “Chiquis” Rivera en El Paso, Texas

“Me casé para toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”: la cruda confesión de “Chiquis” Rivera sobre su divorcio con Lorenzo Méndez

“Es real”: Mr Tempo habló de su romance con Chiquis Rivera y aseguró que esperará paciente a que se divorcie