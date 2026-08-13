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¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 en la tercera semana?

Siete de los habitantes quedaron en riesgo de salir el próximo domingo

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026? (LCDLF)
¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026? (LCDLF)
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La Casa de los Famosos México 2026 vivió este miércoles 12 de agosto su tercera nominación con una dinámica que nadie esperaba: dos pelotas de colores asignadas al azar cambiaron el destino de la placa. Más de 134,000 votos del público definieron los beneficios que alteraron las nominaciones de dos habitantes.

La dinámica funcionó así: el público votó entre dos opciones para una pelota amarilla y una pelota verde, que fueron asignadas al azar a dos habitantes a través de la Caja Ciega. Arantza Ruiz quedó con la pelota amarilla, que le dio el poder de anular la nominación de un compañero. Yanet García recibió la pelota verde, que le permitió nominar a cuatro habitantes en lugar de tres.

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Dos habitantes tienen inmunidad esta semana y no participaron en la placa: Brianda Deyanara, por consagrarse como líder, y Mariana Ochoa, por reincorporarse a la competencia tras salir del Exilio.

¿Quién nominó contra quién?

Siete concursantes: cuatro hombres y tres mujeres, en un collage de retratos que muestra sus rostros y parte de sus torsos en primer plano
Los nominados de la tercera semana de La Casa de los Famosos México aparecen en un retrato grupal previo a la gala de eliminación. (Facebook)

Ernesto Laguardia abrió la noche de nominación: tres puntos a Moisés porque “no la está pasando bien”, dos a Masad por estrategia y uno a Flor por estrategia.

Luis Chaparro repartió sus votos así: tres puntos a Yahir porque siente una barrera al intentar acercarse, dos a Moisés y uno a Flor.

Yahir nominó con tres puntos a Moisés “por el juego individual”, dos a Luis porque “no hace otra cosa más que comer y dormir” y uno a Flor “porque es un contreras”.

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Flor Vigna decidió votar solo por hombres: “Todos los eliminados fueron mujeres”. Repartió tres puntos a Luis, dos a Moisés y uno a Masad.

Cynthia Klitbo nominó a Flor con tres puntos “porque la tengo aquí”, dos a Aldo “que es mi amigo pero nos peleamos muy fuerte” y uno a Ese Pérez “porque me bullea mucho”.

Karina Torres fue por estrategia pura: tres puntos a Yanet, dos a Luis y uno a Cynthia.

Hombre con gafas sentado en sillón rosa; debajo, retratos de Moisés (3), Luis (2) y Flor (1). Fondo rosa peludo, logo de canal 5 visible
Yahir aparece en un estudio de televisión y presenta la nominación de Moisés, Luis y Flor, cuyos retratos con números se muestran en pantalla. (Facebook: La Casa de los Famosos México4)

Masad Altamimi repartió tres puntos a Memo, dos a Moisés “por su actitud esta semana” y uno a Arantza, aclarando que no tenía razón específica.

Gema Garoa nominó con tres puntos a Luis porque “lo noto medio apagado”, dos a Yanet —reconociendo que nunca la había nominado antes— y uno a Ernesto.

Aldo Rendón sorprendió con su reparto: tres puntos a Flor “porque ya vamos en la tercera semana y no sé nada de ella”, dos a Arantza “porque igual” y uno a Moisés “porque sí”.

Ese Pérez nominó con tres puntos a Moisés “porque ya no se entendió conmigo”, dos a Masad “porque no lo noto en la casa” y uno a Arantza “porque la veo muy triste”.

Moisés Peñaloza repartió tres puntos a Arantza, dos a Memo y uno a Flor, con una razón escueta: “votar por personas diferentes”.

Memo Schutz nominó con tres puntos a Moisés, dos a Masad y uno a Ese.

Brianda Deyanara, líder de la semana, repartió tres puntos a Moisés, dos a Flor “porque es a los que más les ha costado la convivencia” y uno a Yahir “porque no creo que afecte”.

Yanet sumó un nominado extra y Arantza anuló una nominación

(La Casa de los Famosos México 2026)
(La Casa de los Famosos México 2026)

Yanet García, con la pelota verde, nominó a cuatro habitantes: tres puntos a Moisés, dos a Flor, uno a Ernesto y tres adicionales a Cynthia, el voto extra que le permitía su beneficio.

Arantza Ruiz cerró la ronda con la pelota amarilla. Repartió tres puntos a Moisés, dos a Ese Pérez y uno a Karina. Con su beneficio, anuló la nominación de Aldo Rendón.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana?

Nominados de la tercera semana. (LCDLFM)
Nominados de la tercera semana. (LCDLFM)

El actor Moisés Peñaloza acumuló votos de prácticamente todos los rincones de la casa, convirtiéndose en el más votado con 27 puntos en contra. Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Yanet García y Arantza Ruiz lo pusieron en sus nominaciones.

La distancia con el segundo lugar fue amplia: Flor Vigna quedó en segundo lugar con 11 puntos, seguida de Luis Chaparro con 10.

Nominados de la tercera semana. (LCDLFM)
Nominados de la tercera semana. (LCDLFM)

Masad Altamimi acumuló 7 puntos. Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García cerraron la placa con 5 puntos cada uno.

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