Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

Verónica Castro, con una cánula nasal, sonríe a la cámara desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 12 de agosto, el cantante Cristian Castro celebró su graduación de preparatoria y reciobió su diploma de bachillerato en una ceremonia de PrepaW, un logro que concreta a los 51 años después de haber retomado estudios que dejó en su juventud para dedicarse a la música.

La ceremonia empezó las 17:30 horas del centro de México y el cantante acudió al acto con traje negro y fue distinguido como Graduado de Honor. La institución también anticipó que la ceremonia reuniría a seguidores del artista y a alumnos del plantel.

Otra de las sorpresas de este día en la ceremonia de graduación fue la asistencia de su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, quien llegó al lugar para apoyar a su hijo con ayuda de un tanque de oxígeno, y aunque no quiso hablar mucho, dijo unas palabras a la prensa.

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Cristian Castro cursó el bachillerato a distancia con PrepaW y tardó cerca de dos años y medio en concluirlo. Retomó su formación en la adultez, después de haber abandonado la preparatoria cuando era joven para enfocarse en su carrera musical.

PrepaW lo nombró Graduado de Honor y abrió la transmisión al público

La escuela anunció la participación del cantante con un mensaje en el que subrayó su presencia en el acto: “Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

Al evento también llegó Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, en medio de la polémica por declaraciones de Pedro Sola. La presentadora dijo que la decisión del intérprete representa un ejemplo por haber continuado sus estudios pese a su trayectoria profesional.

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Chapoy lo expresó así: “Como mamá y como abuela que soy creo que es un ejemplo realmente fuera de serie el que Cristian siendo la persona que es, a la edad que tiene haya tomado la decisión de hacer la preparatoria es algo fuera de serie”.

El propio cantante, según la publicación, ha contado que su trayecto académico implicó retos vinculados con decisiones personales y profesionales. Aun así, ya prepara el siguiente paso para continuar con su formación.

La conductora señaló que Cristian Castro es un ejemplo y un orgullo para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así llegó Verónica Castro a la graduación de preparatoria de Cristian Castro.

Vistiendo una blusa elegante y siempre con una sonrisa, Verónica Castro no le huyó a la prensa y dedicó unas palabras para su hijo y para el público, asegurando que “estudiar es la única manera de salir adelante”.

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La actriz comentó que le harían una cena a Cristian Castro para celebrar su logro, y también recordó lo “difícil y complicado” que es retomar los estudios de adultos, ya que ella pasó por una situación parecida cuando ya era una estrella en televisión.

Cabe recordar que Verónica Castro terminó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM a principios de la década de 1970, combinando sus estudios con la carrera artística, estando embarazada de su primer hijo.

Verónica Castro, actriz mexicana, aparece en un automóvil con una cánula nasal de oxígeno mientras sonríe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela aclaró que no existe pase directo a la UNAM

Cristian Castro aseguró que buscaría seguir estudiando en la UNAM y afirmó: “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”.

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Esa posibilidad fue desmentida por la propia institución en la que estudió el bachillerato. PrepaW señaló: “Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”.

La razón, según la información disponible, es que las escuelas incorporadas o con convenio solo están autorizadas para usar el programa oficial de estudios de la universidad. Eso no equivale al Pase Reglamentado para ingreso a licenciatura.

El cantante está por terminar la preparatoria (Instagram/Pexels)

Ese mecanismo solo aplica a estudiantes que concluyeron el bachillerato en planteles oficiales de la universidad: el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria. Si Cristian Castro busca estudiar una licenciatura en la UNAM, deberá cumplir con los requisitos generales de ingreso.

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