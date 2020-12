Duro mensaje de AMLO a críticos tras insultos de Brozo: “Ya no hay chayote, se jalan los pelos, se enojan”

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles en su conferencia de prensa mandó un mensaje a sus adversarios, a quienes les recomendó serenarse.

“Amor y paz. Y decirles a nuestros adversarios que se serenen. Es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay ‘chayote’, entonces hay pues mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes”, aseguró el mandatario mexicano.

Además reiteró que no tiene enemigos, ni quiere tenerlos , no odia y es feliz.

“Pero ¿cuál es la respuesta? Amor y paz. Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos; no odiamos, somos felices”, aseveró.

López Obrador se refirió al editorial que el comunicador Víctor Trujillo, personificando a “Brozo”, emitió el pasado viernes en su programa TeneBrozo que se transmite vía internet, en donde dijo que el manejo de la pandemia “le quedó grande” al gobierno federal, además de insultarlo con palabras altisonantes.

“Amor y paz”, dijo el mandatario mexicano haciendo la icónica señal.

Al ser cuestionado sobre su opinión al respecto de las declaraciones de Trujillo, López Obrador aprovechó para mandarle un mensaje a sus adversarios.

Información en desarrollo...