CJNG y La Mayiza se retan con narcomantas en Tepic: Gobierno de Nayarit llama a mantener la calma

(Capturas de pantalla/Cuartoscuro)

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Dos narcomantas aparecieron el miércoles 12 de agosto en distintos puntos de Tepic, Nayarit, y exhibieron un aparente desafío entre dos organizaciones criminales: una atribuida a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa que también se identifica con las siglas MZ (Mayo Zambada); y otra más firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué decían los mensajes?

La primera manta fue localizada durante la madrugada en San Cayetano, zona rural ubicada sobre la carretera Federal 15, una de las principales vías entre Nayarit y Jalisco, con un mensaje que presuntamente anuncia la llegada del grupo sinaloense a la entidad nayarita.

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Cuelgan narcomanta en Tepic. (X/@idn__03)

“A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos y que aiga paz para los trabajadores y para todas las personas de NAYARIT” (SIC).

Horas más tarde, el CJNG respondió con otra manta colgada en el puente de Los Lobos, en la que advierte: “Nayarit tiene dueño y se respeta. Aquí entran por la Verg*. Atte: CJNG”.

La colocación de ambas narcomantas quedó registrada en al menos dos videos distintos, uno por cada grupo, que circularon en redes sociales y muestran el momento exacto en que los mensajes fueron instalados.

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Cuelgan narcomanta en Tepic. (X/@idn__03)

¿Qué dijeron las autoridades?

En un primer momento, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero negó la existencia de evidencia física sobre las mantas y sugirió que el material difundido podría haber sido creado artificialmente. Navarro Quintero afirmó que no existe confirmación sobre la llegada de algún grupo delictivo para establecerse en Nayarit, y que cualquier información de esta naturaleza es atendida e investigada de manera inmediata.

El mandatario estatal sostuvo que la acción institucional se basa en el trabajo operativo, la prevención y la aplicación de la ley. Aceptó que existen actividades de grupos delictivos en distintas zonas del estado.

Informó además que recientemente se desplegaron operativos en la zona norte de la entidad, donde se registraron personas privadas de la libertad, y que también se realizaron acciones contra el grupo de las cuatro letras.

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Comunicado del Gobierno de Nayarit.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó mediante un comunicado que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno atendieron de manera inmediata los reportes relacionados con la colocación de mensajes en distintos puntos de Tepic, y que las autoridades mantienen una coordinación permanente para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias nayaritas.

La dependencia señaló que las instituciones no validan ni difunden mensajes atribuidos a grupos delictivos, y que la respuesta institucional es y seguirá siendo el trabajo operativo, la prevención y la aplicación de la ley. Exhortó a la ciudadanía a mantener la calma.

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CJNG y La Mayiza, una disputa que ya se libra en otros estados

El reto entre ambos grupos en Tepic no ocurre de forma aislada. La confrontación entre el CJNG y La Mayiza se enmarca en una disputa territorial que ya se libra en otros estados del país, particularmente en Sinaloa y Zacatecas.

La Mayiza y el CJNG también se enfrentan en otras zonas del país, como Sinaloa o Zacatecas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, el Cártel de Sinaloa se fracturó en dos facciones principales: Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. La guerra entre ambas facciones derivó en una reconfiguración de alianzas a nivel nacional.

Ante el avance de La Mayiza, Los Chapitos buscaron el respaldo del CJNG, antes considerado su enemigo. La alianza tuvo como objetivo formar un bloque común para contener a La Mayiza y sus aliados, entre los que se encuentran los hermanos Cabrera Sarabia y el Cártel de los Beltrán Leyva.

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En Zacatecas, La Mayiza y el CJNG se disputan al menos dos rutas estratégicas de tráfico de droga hacia la frontera norte: la que sale de Mazatlán-Durango por Fresnillo hasta Nuevo Laredo, y la que cruza por Huejúcar-Tepetongo y Malpaso hacia la misma frontera.