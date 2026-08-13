Localizan con vida a pescador de Puerto Marqués tras permanecer extraviado en altamar

Marina pescador encontrado Puerto Marqués Guerrero Erick Molina (Secretaría de Marina/Redes)

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Eric Fernando Molina de la Rosa, pescador originario de Puerto Marqués, fue localizado con vida luego de permanecer extraviado en altamar durante varios días, lo que generó preocupación entre sus familiares, amigos y habitantes de esta comunidad de Acapulco.

De acuerdo con información proporcionada por habitantes de Puerto Marqués, el pescador fue ubicado en el mar y, tras ser localizado, comenzó su regreso hacia tierra firme con apoyo de una embarcación de la Secretaría de Marina.

La localización del pescador se produjo después de que familiares y habitantes de la zona difundieran un llamado de auxilio para solicitar apoyo en su búsqueda, debido a que no se tenía información sobre su paradero desde que salió a pescar.

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Pescador salió de Puerto Marqués el 8 de agosto

La Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto en Puerto Marqués, informó que Eric Fernando Molina de la Rosa zarpó el pasado 8 de agosto, alrededor de las 7:00 horas, desde el muelle público de Puerto Marqués.

El pescador salió a bordo de una embarcación sin cubierta tipo Imemsa, de color blanco, identificada con el nombre “Yamaha”.

Según la información proporcionada por las autoridades portuarias, Molina de la Rosa se dirigió aproximadamente a 15 millas náuticas de Puerto Marqués, donde realizaría sus actividades de pesca.

Con el paso de las horas y posteriormente de los días, la falta de comunicación con el pescador generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas, quienes comenzaron a solicitar apoyo para tratar de localizarlo.

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Marina apoyó en el regreso a Puerto Marqués

Marina pescador encontrado Puerto Marqués Guerrero Erick Molina (Puerto Márquez al natural/FB)

Tras confirmarse que Eric Fernando Molina de la Rosa había sido encontrado con vida, se informó que una embarcación de la Secretaría de Marina acudiría para apoyarlo durante su traslado.

La información fue difundida mediante un mensaje atribuido al capitán de Puerto Marqués, quien señaló que una lancha de la Marina brindaría asistencia al pescador para facilitar su regreso a la base.

Familiares, amigos y habitantes de la comunidad permanecieron atentos a las labores de localización y posteriormente recibieron con alivio la noticia de que el pescador había sido encontrado con vida.

Hasta el momento, la información disponible señala que Eric Fernando Molina de la Rosa se encontraba en camino de regreso a Puerto Marqués con apoyo de personal de la Secretaría de Marina.

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Familiares agradecen apoyo durante la búsqueda

La desaparición temporal del pescador provocó preocupación en Puerto Marqués, donde familiares y habitantes participaron en la difusión de la información para tratar de obtener datos que permitieran conocer su ubicación.

Una vez confirmada su localización, familiares y amigos expresaron su agradecimiento a todas las personas que compartieron el llamado de búsqueda y contribuyeron a mantener vigente la alerta sobre su desaparición.

La localización con vida de Eric Fernando Molina de la Rosa puso fin a varios días de incertidumbre para sus seres queridos, quienes permanecieron pendientes de las labores para encontrarlo.