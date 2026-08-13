Toluca vence 3-1 a FC Dallas y avanza a cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Toluca FC﻿ le gana a FC Dallas en la Leagues Cup 2026 y avanza a la siguiente ronda (Toluca FC/FB)

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Toluca cerró con autoridad su participación en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, luego de vencer 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez y conseguir su clasificación a los cuartos de final del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Los dirigidos por Antonio Mohamed necesitaban una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar y respondieron ante su afición con una actuación contundente. Los tantos de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez fueron suficientes para que los escarlatas se quedaran con los tres puntos y sellaran su pase a la siguiente ronda.

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Alexis Vega abrió el camino para Toluca

Alexis Vega anotó el primer gol del Toluca y encaminó a su equipo a la victoria (Toluca FC/FB)

El partido comenzó con intensidad y rápidamente aparecieron los goles. Alexis Vega puso adelante al conjunto mexiquense al minuto 8, aprovechando una de las primeras oportunidades ofensivas de los Diablos Rojos.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Petar Musa respondió para el FC Dallas y consiguió el empate apenas un minuto después, en un arranque de partido marcado por la velocidad y las constantes llegadas en ambas áreas.

Con el marcador igualado, Toluca mantuvo la presión y buscó recuperar el control del encuentro. El conjunto escarlata consiguió su recompensa antes del descanso.

En el tiempo agregado de la primera mitad, Federico Viñas apareció para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al cuadro mexicano. El gol permitió a los Diablos Rojos marcharse al vestidor con tranquilidad y con la clasificación cada vez más cerca.

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Érick Gutiérrez sentenció el encuentro

Federico Viñas anotó el segundo tanto para Toluca (Toluca FC/FB)

Para la segunda mitad, Toluca salió decidido a evitar cualquier reacción del equipo de la MLS. La respuesta llegó rápidamente, cuando Érick Gutiérrez marcó el tercer tanto de los locales al minuto 50.

Con el 3-1 en el marcador, los Diablos Rojos administraron la ventaja y obligaron al FC Dallas a buscar espacios para intentar regresar al partido.

El equipo estadounidense no logró encontrar nuevamente el camino al gol y Toluca mantuvo el control durante el tramo final. El marcador ya no se movió y los mexiquenses terminaron celebrando una victoria que les permitió avanzar en la competencia.

Toluca avanza a cuartos de final

Con la victoria del Toluca ante el﻿ FC Dallas, los choriceros avanzan a los cuartos de final Leagues Cup 2026 (Toluca FC/FB)

Con el triunfo sobre FC Dallas, Toluca aseguró su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó a seis puntos y escaló posiciones en la clasificación, suficiente para mantenerse entre los clubes que continúan con vida en el torneo.

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La victoria también representa una respuesta importante después de la derrota sufrida ante Los Angeles FC, resultado que había complicado el panorama de los Diablos Rojos en la competencia.

Ahora, Toluca deberá esperar la definición de los demás encuentros para conocer a su rival en los cuartos de final. El objetivo del conjunto mexiquense será mantener el buen momento y buscar un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Leagues Cup 2026.

Los Diablos Rojos demostraron ante FC Dallas que están dispuestos a competir hasta el final. Con una ofensiva encabezada por Vega, Viñas y Gutiérrez, el campeón mexicano dio un paso importante en su búsqueda por conquistar el torneo binacional.

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