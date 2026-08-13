México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Toluca vence 3-1 a FC Dallas y avanza a cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Los Diablos Rojos se impusieron con goles de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez para asegurar su boleto a la siguiente etapa

Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
Toluca FC﻿ le gana a FC Dallas en la Leagues Cup 2026 y avanza a la siguiente ronda (Toluca FC/FB)
Guardar

Toluca cerró con autoridad su participación en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, luego de vencer 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez y conseguir su clasificación a los cuartos de final del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Los dirigidos por Antonio Mohamed necesitaban una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar y respondieron ante su afición con una actuación contundente. Los tantos de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez fueron suficientes para que los escarlatas se quedaran con los tres puntos y sellaran su pase a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Alexis Vega abrió el camino para Toluca

Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
Alexis Vega anotó el primer gol del Toluca y encaminó a su equipo a la victoria (Toluca FC/FB)

El partido comenzó con intensidad y rápidamente aparecieron los goles. Alexis Vega puso adelante al conjunto mexiquense al minuto 8, aprovechando una de las primeras oportunidades ofensivas de los Diablos Rojos.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Petar Musa respondió para el FC Dallas y consiguió el empate apenas un minuto después, en un arranque de partido marcado por la velocidad y las constantes llegadas en ambas áreas.

Con el marcador igualado, Toluca mantuvo la presión y buscó recuperar el control del encuentro. El conjunto escarlata consiguió su recompensa antes del descanso.

En el tiempo agregado de la primera mitad, Federico Viñas apareció para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al cuadro mexicano. El gol permitió a los Diablos Rojos marcharse al vestidor con tranquilidad y con la clasificación cada vez más cerca.

PUBLICIDAD

Érick Gutiérrez sentenció el encuentro

Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
Federico Viñas anotó el segundo tanto para Toluca (Toluca FC/FB)

Para la segunda mitad, Toluca salió decidido a evitar cualquier reacción del equipo de la MLS. La respuesta llegó rápidamente, cuando Érick Gutiérrez marcó el tercer tanto de los locales al minuto 50.

Con el 3-1 en el marcador, los Diablos Rojos administraron la ventaja y obligaron al FC Dallas a buscar espacios para intentar regresar al partido.

El equipo estadounidense no logró encontrar nuevamente el camino al gol y Toluca mantuvo el control durante el tramo final. El marcador ya no se movió y los mexiquenses terminaron celebrando una victoria que les permitió avanzar en la competencia.

Toluca avanza a cuartos de final

Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
Con la victoria del Toluca ante el﻿ FC Dallas, los choriceros avanzan a los cuartos de final Leagues Cup 2026 (Toluca FC/FB)

Con el triunfo sobre FC Dallas, Toluca aseguró su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó a seis puntos y escaló posiciones en la clasificación, suficiente para mantenerse entre los clubes que continúan con vida en el torneo.

La victoria también representa una respuesta importante después de la derrota sufrida ante Los Angeles FC, resultado que había complicado el panorama de los Diablos Rojos en la competencia.

Ahora, Toluca deberá esperar la definición de los demás encuentros para conocer a su rival en los cuartos de final. El objetivo del conjunto mexiquense será mantener el buen momento y buscar un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Leagues Cup 2026.

Los Diablos Rojos demostraron ante FC Dallas que están dispuestos a competir hasta el final. Con una ofensiva encabezada por Vega, Viñas y Gutiérrez, el campeón mexicano dio un paso importante en su búsqueda por conquistar el torneo binacional.

Temas Relacionados

Club TolucaFC DallasLeagues Cupmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años de edad; su madre Verónica Castro acudió con un tanque de oxígeno para apoyarlo

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

El cantante se graduó con honores y recibió una medalla desde PrepaW

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 12 de agosto

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 12 de agosto

Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición

El líder del PRI afirma que el funcionario prioriza conservar su cargo

Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan video del momento del ataque contra primos del cantante Alfredo Olivas en Zapopan

Revelan video del momento del ataque contra primos del cantante Alfredo Olivas en Zapopan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Caen dos integrantes de “Los Chabelos” por secuestro en Iguala: pedían 400 mil pesos de rescate

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

Tras conciertos de Harry Styles en México: fans reportan freebies repartidos con supuesta droga

Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

DEPORTES

León dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras eliminar a Inter Miami en Leagues Cup 2026

León dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras eliminar a Inter Miami en Leagues Cup 2026

David Faitelson acusa a la Concacaf tras brutal lesión de Lucas Di Yorio ante Chicago Fire

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Ricardo Casares revienta a Chicharito por falta de empatía en polémico video

El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca