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León dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras eliminar a Inter Miami en Leagues Cup 2026

Los Esmeraldas calificaron con paso perfecto a las finales del torneo binacional y de paso dejaron fuera al club del astro argentino

Dos futbolistas se abrazan en el campo de juego frente a una tribuna con espectadores y una pantalla publicitaria azul de estadio.
El futbolista Lionel Messi es abrazado por el zaguero central del Club León. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Panzas Verdes del Club León lograron ser los primeros en clasificar con tres victorias consecutivas a la ronda de 4tos de Final de la Leagues Cup 2026, justo después de eliminar a Lionel Messi y el Inter Miami CF en el duelo de este miércoles 12 de agosto.

Los dirigidos por Javier Galdolfi se metieron a la cancha del Nu Stadium para conseguir su tercera victoria en forma consecutiva, abrazando con respeto al campeón del mundo, Lionel Messi, a quien le dedicaron un mensaje conmovedor tras el sensible fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años de edad.

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“Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”, dice el mensaje del Club León retratando el abrazo de Jhohan Romaña a Leo Messi al término de una jugada donde el astro argentino intentó meter un servicio que el zaguero central envió hacia tiro de esquina.

Si bien, no era seguro que Lionel Messi jugaría esta noche contra el Club León, principalmente por su estado emocional tras compartir un mensaje donde se despide de su papá y el mundo futbolístico le mostró su apoyo al “10″ del Inter Miami CF y de la Selección Argentina.

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Lionel Messi, del Inter Miami, choca con Jhohan Romaña, de León, durante un encuentro de la Leagues Cup, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Lionel Messi, del Inter Miami, choca con Jhohan Romaña, de León, durante un encuentro de la Leagues Cup, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)

Nombres como Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Rafael Nadal, Guillermo Ochoa, Sergio Checo Pérez, Franco Colapinto, Sergio Kun Aguero y mucho más dedicaron unas palabras para el campeón mundial que, hoy frente a la Fiera, entró de cambio en medio de una ovación.

Tras el silbatazo inicial, la participación de Lionel Andrés Messi Cuccuttini y el Inter Miami CF finalizó en esta Leagues Cup 2026. En cambio, los Esmeraldas del Club León dormirán líderes de la tabla general de la Liga Mx con nueve unidades.

El equipo mexicano esperará resultados para saber qué otros clubes del balompié nacional acompañarán al Club León a la ronda de 4tos de Final. Por ahora Club América, Cruz Azul y Toluca FC se posicionan como los clubes que seguirán dando la cara por la Liga Mx en este certamen.

“Tenemos una unión y compromiso mutuo, un convencimiento total del equipo. Hoy fue una muestra de carácter y de orgullo; el equipo dio vuelta a la página y mostró un salto de calidad enorme”, declaró el técnico Javier Gandolfi en la conferencia post partido.

El rival del equipo del Bajío se dará a conocer en las próximas horas, también su posición oficial en la clasificación de la Liga Mx. Sólo Club América y Cruz Azul aspiran a igualar en puntos al Club León si consiguen la victoria en su respectivo compromiso.

¿Qué sigue para el Club León?

Los Esmeraldas sorprendieron al equipo de los Estados Unidos. Credit: Jim Rassol-Imagn Images
Los Esmeraldas sorprendieron al equipo de los Estados Unidos. Credit: Jim Rassol-Imagn Images

La Fiera regresará a México para encarar su partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx contra los Rayos del Club Necaxa. La cita será para el lunes 17 de agosto desde el estadio Victoria, en Aguascalientes.

El cotejo iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Club León ganó su último juego de la Primera División al vencer 1-0 al Club Pachuca mientras que Necaxa sufrió la derrota en su visita a los Diablos Rojos del Toluca FC por 3-1.

Por ahora, los Panzas Verdes se localizan en la decimocuarta posición de la clasificatoria, al registrar únicamente tres unidades a raíz de su victoria sobre los Tuzos del Club Pachuca. El plantel de Gandolfi inició con el pie izquierdo al caer frente al Atlas FC (2-3) y Xolos del Club Tijuana (1-0).

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