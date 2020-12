Cuando Brozo aún no insultaba a López Obrador: la entrevista donde rieron, criticaron a Fox y hasta se alburearon

Brozo entrevista a Andrés Manuel López Obrador el 12 de Mayo de 2006 parte 1 (Video: YouTube / Noticieros Televisa)

Brozo, el personaje más famoso de Víctor Trujillo ha captado la óptica mediática gracias a las más recientes declaraciones en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en lo que va del sexenio el payaso tenebroso ha declarado continuamente que ha sufrido ataques y descalificaciones directas por parte del jefe del ejecutivo federal; sin embargo, su relación no siempre fue tan ríspida.

El pasado fin de semana, el payaso que sale en LatinUS criticó la decisión del gobierno federal de que sea éste el único que distribuirá en territorio nacional la vacuna contra el COVID-19 sin dar concesión a la iniciativa privada.

“Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande y, muy probablemente, la vacuna les va a quedar enorme [...] Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente que, o nos sirve, o no sirve pa’ ni madres” , declaró en el medio de comunicación dirigido al público latino que transmite desde Estados Unidos.

Brozo entrevista a Andrés Manuel López Obrador el 12 de Mayo de 2006 parte 2 (Video: YouTube / Noticieros Televisa)

Por este mensaje, fue muy criticado en redes sociales por parte de los simpatizantes de la 4T, así como muy aplaudido por los detractores de ésta.

En este contexto, es relevante recordar aquella entrevista que el comunicador le hizo al entonces candidato presidencial el 12 de mayo del 2006 en un programa de Televisa. La conversación que establecieron partió de muchos puntos en común que criticaban la gestión de Vicente Fox, el primer presidente abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Aunado a esto, durante la transmisión, tanto Brozo como AMLO mantuvieron un ambiente de concordia, bromas, risas y albures. De tal razón que el personaje de Trujillo dijo bromas con doble sentido al entonces candidato como “¿Me lo vas a probar?”, “... a Sergio Pitol, lo voy a presumir...”, “la agarras y no la sueltas” y más bromas relacionadas con los burros .

López Obrador en entrevista con Brozo en mayo del 2006 (Foto: Captura de pantalla / Televisa)

Con este mismo clima de cordialidad, AMLO recordó un fragmento de “El Cristal con que se Mira”, otro programa conducido por Trujillo, pero sin ningún tipo de personaje performativo, en el cual realizaron una encuesta telefónica, la cual le daba un 78% de preferencia al tabasqueño, 18% a Felipe Calderón y 2% a Roberto Madrazo, el candidato del PRI.

Cabe destacar que Brozo le preguntó a AMLO, en la conversación del 2006, si cuando llegue a la presidencia le podrá “mordaza” a los medios de comunicación para evitar críticas, lo cual fue negado rotundamente.

“ Libertad de expresión. Mira, no hay un político más golpeado por los medios de comunicación que el que tienes enfrente. No estoy dramatizando, estoy diciendo la realidad. Te voy a dar un dato: en abril (del 2006) 4,000 menciones en contra y 600 a favor, ¿no te parece muy desequilibrado? ”, aseguró. Y reafirmó que no reprenderá a ningún medio de comunicación.

Brozo entrevista a Andrés Manuel López Obrador el 12 de Mayo de 2006 parte 3 (Video: YouTube / Noticieros Televisa)

Desde ese año se veían los cimientos de lo que hoy se conoce como la 4T: la austeridad republicana, el combate a la corrupción, los apoyos sociales y el rescate energético. Ante esto, es de destacar que Brozo celebró la terminación del segundo piso del periférico, un proyecto sumamente criticado en su momento, pero que a 14 años de su inauguración es una de las construcciones más útiles en el sentido vial.

Al final de la entrevista, AMLO agradeció el espacio y ambos se dieron la mano de cara al proceso electoral que tuvo como resultado la presidencia de Felipe Calderón.

