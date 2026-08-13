Caen dos integrantes de “Los Chabelos” por secuestro en Iguala: pedían 400 mil pesos de rescate

En dos diferentes acciones fueron detenidos los presuntos secuestradores. Crédito: FGE Guerrero

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a dos presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Chabelos” por el secuestro de una persona en Iguala de la Independencia, ocurrido el 7 de agosto de 2026, en el que exigieron 400 mil pesos a los familiares de la víctima a cambio de su liberación.

José Antonio “N” fue arrestado en flagrancia el 9 de agosto durante un operativo de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión. José Isabel “N”, alias “Chabelo”, fue capturado dos días después mediante orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

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José Antonio “N” cayó en flagrancia; le aseguraron dinero, celular y una motoneta

El operativo del 9 de agosto permitió detener a José Antonio “N” en el momento en que presuntamente participaba en los hechos. Durante la intervención, agentes de la Fiscalía le aseguraron dinero en efectivo, un teléfono celular y una motoneta.

José Antonio "N" fue el primer detenido. Crédito: FGE Guerrero

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación. La Fiscalía desarrolló actos de investigación a partir de la denuncia presentada por los familiares de la víctima, cuya identidad se mantuvo en reserva.

“Chabelo” fue detenido el 11 de agosto mediante orden de aprehensión por secuestro agravado

Dos días después de la primera detención, agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Isabel “N”, alias “Chabelo”, el 11 de agosto de 2026. Su captura se logró a partir de los datos obtenidos durante la continuidad de las investigaciones.

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Detenidos de los Chabelos en Guerrero. Crédito: FGE Guerrero

José Isabel “N” fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo con la información recabada, “Los Chabelos” era una célula señalada no solo por secuestro, sino también por cobro de cuotas y préstamos con altos intereses en la zona de Iguala. En ambas detenciones la fiscalía estatal contó con la con la coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

La FGE Guerrero llamó a comerciantes, empresarios y ciudadanos que hubieran sido víctimas de estas personas a presentar su denuncia al número 747 165 8355, con garantía de confidencialidad.

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FGE Guerrero detuvo a seis presuntos integrantes de “Los Tlacos” por extorsión en Chilpancingo

Las acciones de la FGE Guerrero contra grupos delictivos dedicados a la extorsión se han extendido más allá de Iguala. El pasado 11 de agosto, un día antes de la captura de los presuntos integrantes de “Los Chabelos”, la fiscalía detuvo en flagrancia a seis personas vinculadas con “Los Tlacos” en Chilpancingo de los Bravo.

Las personas aprehendidas fueron identificadas como Daniel “N”, Víctor “N”, Eloy “N”, Vianey “N”, Marcela “N” y Blanca “N”.

Todo derivó de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión por una víctima de identidad reservada, propietaria de un establecimiento comercial en Chilpancingo de los Bravo, a quien presuntamente le exigían el pago de 300 mil pesos.

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A partir de la denuncia, agentes de la Policía Investigadora Ministerial desarrollaron actos que permitieron implementar el operativo en coordinación con autoridades federales y estatales.

Los seis fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Crédito: FGE Guerrero

Durante la intervención se recuperaron 100 mil pesos correspondientes al pago de la extorsión. También fueron asegurados un arma de fuego calibre .380 abastecida con cinco cartuchos útiles, siete teléfonos celulares y dos vehículos. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los seis presuntos integrantes formaban parte de una célula del grupo delictivo “Los Tlacos”, dedicada al cobro de extorsiones en la capital del estado. Las autoridades no descartaron su probable relación con otros hechos de extorsión registrados en Chilpancingo.

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