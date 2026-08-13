Ricardo Casares revienta a Chicharito por falta de empatía en polémico video

El conductor de TV lamentó la falta de empatía del jugador mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las últimas horas surgió un video donde Javier Chicharito Hernández expone las dificultades de ser futbolista profesional, sin embargo las declaraciones del jugador mexicano fueron sumamente criticadas por Ricardo Casares en un video de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, el conductor de Venga la Alegría le respondió de manera contundente a Javier Hernández por “la falta de empatía” al enfatizar que todos los trabajos son “ollas de presión” y compara los sacrificios de los jugadores de futbol con los de trabajadores comunes, como repartidores o personas en empleos informales, quienes enfrentan retos más graves y sin los beneficios del deporte profesional.

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“Mi Chicharito, como una persona que apoyó tu carrera, me siento obligado a responder con todo respeto a tu video”, comienza el mensaje de Ricardo Casares.

“Primero dices que el futbol no es un juego, es un negocio billonario. Bueno, de este negocio tú fuiste parte y sacaste una muy buena tajada. Mi Chicha, dices que controlan lo que comes, a qué hora te duermes, cómo respiras, que no controlas nada. ¿pensaste antes de hacer el video que hay millones de personas que no comen, no duermen y que pierden el aliento cada hora por tratar de remediar eso?“, cuestionó el conductor de espectáculos.

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“Si cometes un error de dos segundos, millones de personas te insultan, pero no mencionaste que si aciertas dos segundos, millones de personas te alaban. Se repite una y otra vez y te dicen algo tan grande como héroe. Quiero comentarte, todos los trabajos, Chicha, todos, son ollas de presión y eres tan bueno como lo último que hiciste. Eso pasa en todos lados”.

La USL Championship ha sido una alternativa para varios futbolistas mexicanos, y ahora recibirá a una de las máximas figuras en la historia del balompié nacional.

“Te quejas de que un chef privado y de que te pesen la comida. La enorme mayoría de la gente, Chicha, cuando pesa la comida, le dice a su marchante: “No, no, quítele, porque no le alcanza”. Te estresas que te cuiden el cuerpo. Bueno, el cuerpo de la gente se descuida. Aquí solo alcanza para comer carbohidratos y por trabajo todo el día no hay tiempo para cuidarse", sentenció Ricardo Casares.

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Además, la figura de televisión, que también es fanático de los Pumas UNAM, le recordó a Javier Hernández que las “multas no son económicas, te las cobra la salud, como los problemas de diabetes”, y aparte mencionó los riesgos que conlleva no poder bajarse de una moto, como sucede con los repartidores que trabajan todo el día para comprar uno de sus jerseys a muy alto costo.

“Dices que literalmente tienes que cuidar tu cuerpo para poder jugar y recibir tu sueldo. Entonces, sí es un juego por el cual te pagan, comentas que no te puedes subir a una moto. ¿Qué me dices de los chavos que no pueden bajarse de ella por andar de repartidores todo el maldito día y así soñar con ver uno de tus juegos o comprarse uno de tus jerseys?“, preguntó Ricardo Casares.

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“Lamentablemente, no puedes viajar a la nieve. Una vez más, la enorme mayoría de este país nunca sale de México, Chicha, y si lo hace, no es a la nieve, es cruzando un desierto para buscar una vida mejor. Por cierto, lo hacen al país donde ustedes se hinchan por publicidad para ellos”, lanzó el presentador mexicano.

“Hablas de que cuando fuiste menor no pudiste ir a las fiestas. Caray, Chicha, ¿sabes que en tu país, según datos oficiales, el promedio del primer empleo informal es a los 16? Yo entiendo, Javier, que todos los trabajos tienen sus cosas feas y que, como dicen, no hay peor problema que el propio, pero Chicha, la falta de empatía y el desconocimiento de la gente que te ha querido durante tanto y tanto tiempo es notable, güey. Con todo respeto. No ma...“, cerró Ricardo Casares.

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¿Qué dijo Javier Hernández?

El video muestra a un hombre en tres escenarios. Se le observa sentado en una mesa de madera en una aparente entrevista, gesticulando y luego con las manos juntas. Una secuencia lo presenta recostado en una camilla mientras una doctora manipula una tableta en un entorno médico. Otra secuencia final lo muestra cabalgando un caballo en una zona montañosa. Las imágenes yuxtaponen momentos de conversación, cuidado de la salud y actividad al aire libre.

Sentado y con las manos sobre la mesa, Javier Chicharito Hernández señaló que el futbol es un negocio lleno de presión y restricciones que genera una presión brutal psicológica, tan así que indicó que el futbol deja de ser un juego y el cuerpo ya no le pertenece al jugador cuando firma un contrato de alto rendimiento.

“Realidad. El futbol es un negocio. Les pagan millones por correr detrás de una pelota dos horas al día. Yo lo haría gratis. Seguro has escuchado esa frase. Lo que la gente no ve es que el futbol deja de ser un juego en el momento en que se convierte en un negocio de alto rendimiento”, mencionó.

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“Un futbolista no entrena dos horas, entrena las 24 horas del día. Lo que comes, a qué hora te duermes, cómo respiras, todo está controlado. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club y la presión psicológica es brutal”.

“Imagina que en tu trabajo diario, si cometes un error de dos segundos, hay millones de personas insultándote en redes sociales, abucheándote en vivo y analizando tu falla en televisión nacional. El futbol profesional no es diversión, es una olla de presión constante donde tu valor como ser humano se reduce a lo que hiciste en los últimos 90 minutos”.

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“Ya no se trata de comer sano. Los clubes tienen chefs privados y que pesan la comida gramo por gramo según la posición del jugador. Un defensa central no come los mismos carbohidratos que un extremo que recorre doce kilómetros por partido. Si el porcentaje de grasa corporal sube un 0.5%, vienen multas económicas pesadas. Tu cuerpo se vuelve extremadamente importante. Es tu fuente de ingresos. Imagina tener que estarlo cuidando todo el tiempo para que puedas jugar y seguir teniendo tu sueldo.

“Cuando firmas un contrato multimillonario, firmas la renta exclusiva de tu físico. Las aseguradoras de los clubes imponen restricciones draconianas que la gente no ve. Un futbolista tiene estrictamente prohibido por contrato subirse a una moto, esquiar en nieve, andar en bicicleta de montaña, hacer surf o subirse a un caballo”.

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“Si el jugador se lesiona haciendo algo de esto en sus vacaciones, el club tiene el derecho legal de rescindir el contrato inmediatamente sin pagarle un solo centavo. Su cuerpo está bajo un candado”, aseguró.

Y para finalizar, Javier Hernández dijo que “cuando eres menor, mientras tus amigos de la edad están saliendo de fiesta, descubriendo quiénes son y cometiendo errores normales, tú estás debajo del microscopio de un club que controla tus horas de sueño, tu grasa corporal y tus declaraciones públicas. Te obligan a ser un adulto maduro y un producto comercial a los 18 años”.

¿A qué edad debutó Chicharito?

El jugador emxicano erró un penalti que costó la eliminación de Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Hernández Balcázar debutó como futbolista profesional el 9 de septiembre de 2006 con el Club Deportivo Guadalajara Chivas a sus 18 años de edad, en un partido contra los Rayos del Club Necaxa, anotando su primer gol en el futbol del más alto nivel.