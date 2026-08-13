Revelan video del momento del ataque contra primos del cantante Alfredo Olivas en Zapopan

Cámaras de Tacos Fermín grabaron el momento en que sicarios dispararon contra primos de Alfredo Olivas. (Captura de pantalla)

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Las cámaras de seguridad de Tacos Fermín registraron el momento exacto en que dos sicarios ingresaron al establecimiento de la colonia La Cima, en Zapopan, y abrieron fuego contra cuatro comensales, dos de ellos primos del cantante de regional mexicano Alfredo Olivas.

El video de 52 segundos comenzó a circular este miércoles 12 de agosto en redes sociales, dos días después del ataque que dejó dos muertos y cuatro heridos.

¿Qué se ve en el video?

La grabación permite reconstruir la secuencia del ataque con precisión. En las imágenes se ve cómo cuatro hombres, las víctimas, llegan al local, toman asiento en una mesa de la esquina y ordenan alimentos. Unos 20 segundos después de ser atendidos, entran los atacantes.

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Revelan video del ataque contra primos de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan, Jalisco. (Redes sociales)

El video muestra a un primer atacante que viste camisa negra con letras blancas en la espalda. Camina rápidamente hacia la mesa donde están sentadas las víctimas y dispara a corta distancia. En ese mismo instante aparece un segundo hombre armado que también acciona su arma. Los disparos dentro del local duraron aproximadamente entre dos y tres segundos.

Tras los disparos, el primer atacante tropieza y cae al piso. Desde ahí realiza al menos dos detonaciones más antes de ponerse de pie y escapar. El segundo abandona el lugar al mismo tiempo. Todas las personas presentes en el establecimiento quedan visiblemente alarmadas. Los responsables salen, suben a sus vehículos y huyen antes de la llegada de las autoridades.

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La Fiscalía de Jalisco confirmó que entre los muertos y heridos se encuentran dos primos del cantante: Jesús Aarón Olivas Cázares, de 30 años, quien perdió la vida con dos impactos en tórax, uno en espalda y otro en la barbilla; y Vicente Trinidad Olivas Ortiz, trasladado en estado grave. El segundo fallecido fue Pedro Fidel Álvarez Sánchez, de 22 años. Hasta el cierre de esta edición no hay detenidos.

Ataque a primos de Alfredo Olivas en taquería. (X@PandadelAmorXXI)

Los ocho sujetos que perpetraron el ataque llegaron a bordo de tres camionetas y vestían ropa táctica. El establecimiento atacado, de estilo sinaloense, está ubicado en el cruce de avenida Federalistas y Doctor Ángel Leaño. Las víctimas eran originarias de Sinaloa, Coahuila y Jalisco, y tenían entre 22 y 33 años.

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Hallan camioneta y dos armas usadas en el ataque

Un día después del ataque, vecinos de la colonia La Cima reportaron una camioneta abandonada en las inmediaciones del lugar. Policías de Zapopan acudieron al llamado y encontraron dos armas de fuego a simple vista en el asiento trasero del vehículo. Procedieron a asegurarlo.

“Son las armas que posiblemente se han accionado con el calibre que se localizó y se fijó en el lugar”, dijeron las autoridades, quienes investigan si ese vehículo y el armamento tienen relación directa con los calibres .40 y 9 milímetros hallados dentro de la taquería, donde también fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros sobre una de las mesas.

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Tacos Fermín emitió un comunicado en redes sociales en el que lamentó lo ocurrido, se deslindó de las actividades de víctimas y victimarios, y anunció que el establecimiento permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Alfredo Olivas no ha publicado ningún mensaje sobre el ataque en sus plataformas digitales. Su última publicación en Instagram es un video promocional de su tema MAYDAY.

Historial de ataques

Han sido 11 años de ataques a la familia de Alfredo Olivas. (Cuartoscuro/Redes sociales)

El ataque del 10 de agosto no es el primero que golpea a la familia. En abril de 2021, el hermano del cantante Irving Alejandro Olivas Rojas fue ejecutado junto con su pareja y su hijo de un año y ocho meses en una camioneta Cadillac Escalade que recibió al menos 30 impactos en Zapopan. En diciembre de 2018, el padre del cantante Alfredo Olivas Valenzuela fue baleado frente a su domicilio y, diez días después, un comando intentó rematarlo en el hospital donde se recuperaba.

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El 31 de diciembre de ese año apareció una narcomanta colgada en un puente peatonal de Zapopan. El mensaje, firmado presuntamente por un grupo criminal, acusaba a Olivas Valenzuela de ser jefe de plaza al sur de Sonora.

El propio cantante sobrevivió a un ataque armado en febrero de 2015, cuando recibió seis balazos sobre el escenario de la Discoteca La Hacienda en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El gremio de la música regional mexicana acumula una larga lista de ataques sin resolver. Valentín Elizalde fue ejecutado tras un concierto en Tamaulipas en 2006; Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, fue secuestrado, torturado y asesinado en Michoacán en 2007.

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