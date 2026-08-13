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Militar dispara accidentalmente durante jornada de desarme en Michoacán y hiere a cuatro personas

Aunque la detonación fue reportada como accidental, el incidente será investigado por las autoridades correspondientes

Un militar corta el cañón de un rifle con una sierra eléctrica sobre una mesa roja. El procedimiento genera chispas y humo visible. El evento es parte de una jornada de canje de armas. Posteriormente, personal militar y civiles reaccionan ante un suceso y se congregan en el área. La jornada se llevó a cabo en Michoacán, donde un militar realizó un disparo accidental que resultó en cuatro personas heridas.
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Una jornada de desarme en Tzintzuntzan, Michoacán, terminó con cuatro personas heridas luego de que un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accionara accidentalmente un arma que era inutilizada frente a asistentes de la Feria del Bienestar.

El incidente ocurrió en la cabecera municipal, donde personal del 12/o Batallón de Infantería participaba en las actividades para retirar armas de circulación.

De acuerdo con los reportes sobre el hecho, el militar utilizaba una sierra para inutilizar un arma hechiza conocida como “chispera”. Sin embargo, el uniformado no habría verificado que el artefacto estuviera descargado antes de manipularlo, lo que provocó la detonación.

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Militar con uniforme camuflado, protector facial y guantes opera una sierra de corte amarilla DeWalt. Se observan personas, sillas plegables y un letrero de Gobierno de Mexicali
Un militar con equipo de protección opera una sierra para cortar metal durante una jornada de desarme de armas en Michoacán, donde se recogieron artefactos de la ciudadanía. (X)

Las esquirlas alcanzaron a cuatro hombres que se encontraban en el lugar. Rubén, de 54 años, habitante de Ihuatzio, presentó lesiones en la pierna derecha; Jorge Adrián, de 47 años, vecino de Ziracuaretiro, sufrió impactos en ambos glúteos.

Erasmo, de 51 años y residente de Jarácuaro, resultó herido en el brazo izquierdo, mientras que Daniel, de 35 años, originario de la Ciudad de México, recibió impactos en la pierna derecha.

Paramédicos acudieron para brindar atención a los afectados. Las lesiones no fueron consideradas de gravedad y ninguno de los cuatro hombres necesitó ser trasladado a un hospital.

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Aunque la detonación fue reportada como accidental, el incidente será investigado por las autoridades correspondientes, debido a que ocurrió durante una actividad pública y con personas ubicadas en las inmediaciones del área donde se realizaba la destrucción del arma.

Militar usando una sierra de corte amarilla para desarmar un arma de fuego sobre una mesa roja. Hay chispas, humo, personas y sillas en el fondo
Un militar corta el cañón de una escopeta con una sierra eléctrica durante una jornada de desarme en Michoacán, con público presente. (X: Por qué es tendencia)

Postura del gobierno federal sobre el desarme

El accidente ocurrió en el contexto del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, impulsado por el Gobierno de México para retirar armas de los hogares y reducir su circulación.

En julio, durante el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las familias a entregar las armas que tengan en casa.

“Alto a las armas, alto al fuego. Nada vale la vida de otra persona, nada vale tampoco poner en riesgo la propia vida”, expresó.

La mandataria también señaló que el programa forma parte de una estrategia para atender las causas de la violencia y pidió a las familias entregar cualquier arma que tengan en su vivienda.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal, hasta el 6 de julio se habían recolectado 11 mil 679 armas de fuego mediante el programa: 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de alrededor de 700 mil cartuchos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que al sumar las armas entregadas voluntariamente con las decomisadas durante operativos de seguridad, el total se acercaba a 40 mil armas retiradas de las calles desde el inicio de la actual administración.

Sheinbaum también ha insistido en atender el tráfico internacional de armas. Según los datos expuestos por la presidenta, 75% del armamento decomisado por el Gabinete de Seguridad proviene de Estados Unidos.

El incidente ocurrido en Tzintzuntzan será investigado mientras continúan las jornadas del programa federal para el retiro y destrucción de armas.

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