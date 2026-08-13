Detienen a dos presuntos extorsionadores que se hicieron pasar por trabajadores de CFE en Edomex

CFE extorsión detenidos Tultitlán Edomex (Foto: EFE/Gob Tultitlán)

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Dos hombres fueron detenidos luego de que presuntamente se hicieran pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exigieran dinero a una ciudadana para evitar la suspensión del servicio eléctrico.

Los hechos ocurrieron durante una intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad, quienes atendieron el reporte de una mujer que señaló a los dos sujetos como presuntos responsables de intentar obtener dinero mediante amenazas relacionadas con el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los individuos se habrían presentado ante la ciudadana como trabajadores de la CFE y le indicaron que debía entregar una cantidad de dinero para evitar que le fuera suspendido el servicio.

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Ante esta situación, la mujer solicitó apoyo de las autoridades, por lo que elementos de seguridad acudieron al lugar para atender el señalamiento e intervenir ante la presunta conducta delictiva.

Detienen a dos hombres por presunta extorsión

CFE extorsión detenidos Tultitlán Edomex (foto: Gob Tultitlán)

Tras la intervención policial, los dos masculinos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se inició el procedimiento correspondiente para determinar su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

Durante la acción también fue asegurada la camioneta en la que se trasladaban los presuntos responsables, la cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.

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Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de ambos detenidos conforme a derecho y con base en las investigaciones que se realicen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los dos hombres cuentan con antecedentes relacionados con este tipo de hechos o si existen otras denuncias en su contra por presuntamente hacerse pasar por trabajadores de la empresa eléctrica.

Alertan por falsos trabajadores de CFE

La electrificación de las nuevas viviendas se convierte en un elemento clave para cumplir la meta habitacional del sexenio.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones ante personas que se presenten en los domicilios argumentando ser empleados de instituciones o empresas de servicios.

En particular, recomendaron verificar la identidad y documentación de cualquier persona que acuda a un domicilio para realizar algún trámite, inspección, reparación o supuesto procedimiento relacionado con el suministro de electricidad.

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También pidieron a la ciudadanía evitar entregar dinero en efectivo ante amenazas o solicitudes irregulares y reportar inmediatamente cualquier situación sospechosa a las autoridades.

La recomendación cobra relevancia debido a que los delincuentes pueden utilizar la identidad de trabajadores de empresas o dependencias para generar confianza entre las víctimas y posteriormente solicitar pagos bajo distintos argumentos, aunque también muchas empresas trabajan para CFE como contratistas.

En caso de recibir una visita relacionada con el servicio eléctrico, los usuarios deben comprobar que se trate de personal autorizado y evitar realizar pagos directamente a personas que acudan al domicilio sin acreditar debidamente su identidad.

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La detención de estos dos hombres se suma a las acciones de seguridad implementadas mediante el Operativo Presencia, cuyo objetivo es fortalecer la vigilancia y atender reportes ciudadanos relacionados con posibles hechos delictivos.

Las autoridades reiteraron que la participación de la ciudadanía es fundamental, por lo que exhortaron a reportar cualquier intento de fraude, amenaza o extorsión y proporcionar a las autoridades la mayor cantidad de información posible.

Mientras continúa el proceso ministerial, los dos detenidos son considerados probables responsables del delito que se les atribuye y será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.