Revelan supuestas fotografías inéditas de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de Los Chapitos

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha recibido múltiples golpes durante el 2023. (Infobae México/Jesús Avilés)

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Dos hombres con barba, un pastel y una fiesta nocturna. Eso es todo lo que muestran las supuesta nuevas imágenes en las que se vería a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de Los Chapitos y dos de los capos más buscados del mundo, por quienes el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por cada uno.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta @crux1469 en X, que constantemente comparte contenido de personajes del mundo criminal y que previamente ha revelado más fotografías de Iván Archivaldo Guzmán cuya autenticidad también ha sido confirmada por el periodista José Luis Montenegro.

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“Esta fotografía ya es vieja. Puedo confirmarles que es totalmente real. Data del año 2014, quizás 2015. Es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos, en compañía de su hijo menor que, actualmente, ya está por terminar la educación preparatoria”, escribió Montenegro en ese entonces.

(Capturas de pantalla)

¿Qué se ve en las nuevas imágenes?

En las nuevas imágenes se ve a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos hombres con barba, reunidos alrededor de una mesa con un pastel en lo que parece un festejo privado nocturno. En las fotos también se ve a un menor de edad, una mujer y el pastel indica que es el cumpleaños número 30 de alguna persona.

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Ese detalle genera una contradicción con la etiqueta de “imágenes recientes”. Según la información, Iván Archivaldo nació el 15 de agosto de 1983, lo que significa que cumplió 30 años en 2013. Jesús Alfredo, por su parte, nació el 17 de mayo de 1986, y llegó a esa edad en 2016. Si el número en el pastel corresponde a un cumpleaños número 30, las fotografías tendrían entre 10 y 13 años de antigüedad.

Supuestas nuevas imágenes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (X/@crux1469)

Algunos comentarios en la publicación original, que se dicen cercanos al entorno de Los Chapitos, apuntan a que las imágenes son recientes y que Iván Archivaldo habría recurrido a injertos capilares u otros cambios físicos para modificar su apariencia y dificultar su identificación.

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No serían IA

Un análisis de inteligencia artificial aplicado específicamente a las fotografías del festejo apunta en la misma dirección. La evaluación descarta que las imágenes hayan sido generadas artificialmente y las describe como compatibles con fotografías reales tomadas en condiciones de poca luz.

Entre los elementos que sostienen esa conclusión, el análisis señala que el desenfoque es irregular, “como ocurre con una cámara o celular en una escena nocturna”, y no corresponde al desenfoque artificial típico de imágenes generadas. En el hombre de barba se conservan imperfecciones y asimetrías naturales en rostro, barba, cabello y ropa. La vegetación del fondo tiene un aspecto caótico y poco definido “que parece más propio de una fotografía real con poca exposición que de un fondo generado”. La iluminación deficiente produce ruido digital, algo normal en una foto nocturna antigua o tomada con una cámara de baja calidad.

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Supuestas nuevas imágenes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (X/@crux1469)

El análisis también observa que en la segunda imagen “las personas, sus posiciones y la interacción con el pastel mantienen una coherencia bastante natural”, y que el pastel, las manos y la ropa presentan “detalles imperfectos y deformaciones propias de la baja resolución, no necesariamente de IA”.

La evaluación advierte, sin embargo, que las imágenes están “extremadamente degradadas”, lo que impide descartar al cien por ciento una manipulación posterior o que hayan sido reprocesadas con inteligencia artificial tras ser tomadas.

“El Barbón”: el apodo de Iván Archivaldo documentado en un narcocorrido de 2020

Varios usuarios que respondieron a la publicación de @crux1469 señalaron que el hombre de barba más tupida en las imágenes correspondería a Iván Archivaldo, a quien supuestamente en el entorno del cártel también se le conocería como “El Barbón”. Uno de ellos escribió: “Al jefe Iván le dicen Barbón viejo, pocos saben eso”. Otro precisó que “IAG tiene barba desde 2016”.

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Ese apodo no es nuevo ni exclusivo de las redes sociales. Aparece de forma explícita en la letra del narcocorrido La MB, interpretado por Panchito Arredondo y publicado en 2020.

La canción, protagonizada por “El Chore”, un operador de Los Chapitos, dedicada diversas estrofas a la facción y a sus líderes. Entre ellas: “a los patrones yo les agradezco”, “al jefe Iván no iguala ninguno, la MB así le apodaron”, “con usted pa’ lo que mande Archivaldo”.

En la canción también se habla de un personaje al que le dicen Barbón: “Con el Barbón, pa’ lo que ordene, a lo que venga le atoro”, se escucha.

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¿Quiénes son Los Chapitos y dónde están?

Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar son de los más buscados. (DEA)

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar son los dos últimos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que permanecen prófugos y al frente de Los Chapitos, una de las facciones con mayor peso dentro del Cártel de Sinaloa. Sus medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López ya se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses y han firmado acuerdos de cooperación con la justicia.

Iván Archivaldo enfrenta acusaciones en Estados Unidos desde 2014, que con los años se ampliaron por su presunta participación en el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, conspiración para importar y distribuir drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y lavado de dinero.

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Los fiscales lo señalan además como el responsable de haber dirigido la respuesta armada del Cártel de Sinaloa durante el Culiacanazo de 2019, cuando su hermano Ovidio fue detenido brevemente y liberado tras una ola de violencia en Culiacán.

Jesús Alfredo, por su parte, es identificado por el Departamento del Tesoro como lugarteniente de su hermano, con presunta participación en actividades de control interno y torturas contra rivales, y enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos desde 2009, siendo el primero de los hijos de El Chapo en ser acusado formalmente.

La DEA ofrece 10,000,000 de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro los sancionó junto con operadores financieros vinculados a sus actividades por su presunta participación en el tráfico de fentanilo.

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A principios de 2026 circularon versiones sobre un operativo en el que Iván Archivaldo habría escapado de las autoridades mexicanas. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch negó esa información. Trascendió también, según un reporte de Los Angeles Times, que ambos hermanos podrían estar negociando su entrega a Estados Unidos. Esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.