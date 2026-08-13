Explosión en restaurante de la colonia Roma en CDMX, reportan dos heridos

Reportan incendio en un restaurante en la colonia Roma (X/ @AlessandraRdlv)

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Una fuerte movilización de Bomberos y elementos de Protección Civil se registró la noche de este 12 de agosto en la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El siniestro ocurrió en un restaurante ubicado en el número 21 de la Av. Álvaro Obregón casi esquina con Morelia, Roma Norte,

En primera instancia, personal del restaurante “La Cabrera” pidió la ayuda de los Bomberos de la Ciudad de México por un presunto incendio dentro de su cocina, el humo se acumuló al interior y tuvieron que evacuar a los comensales así como al personal. Supuestamente el sistema de ventilación habría presentado fallas, por lo que reportaron la situación de Protección Civil.

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Sin embargo, el reporte de incendio se convirtió en una explosión. De acuerdo con primeros reportes que surgieron de la emergencia, mientras bomberos revisaban las instalaciones ocurrió una explosión que destrozó parte de la fechada del inmueble, además, se rompieron cristales del lugar y personas alrededor resultaron heridas.

Así lucía el restaurante antes de la explosión (X/ @AlessandraRdlv)

Incendio en un restaurante en la Roma Norte se convierte en explosión

Cuando arribaron los Bomberos de la CDMX realizaron un perímetro para delimitar el acceso a la zona, comenzaron a revisar las instalaciones del restaurante, en cuestión de minutos ocurrió la explosión. Debido a que al interior se encontraba personal especializado, las autoridades reportaron al menos dos bomberos lesionados por la explosión, se desconoce la gravedad de la situación.

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Más tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que ocurrió una deflagración, es un tipo de combustión rápida que produce llamas, es similar a un flamazo, cuando ocurre en lugares pequeños o con poca ventilación puede provocar daños materiales.

Así quedó la fachada del restaurante después de la explosión (X/ @SGIRPC_CDMX)

“Personal operativo informa que se registró una deflagración en un establecimiento ubicado en Av. Álvaro Obregón y Morelia, Roma Norte, @AlcCuauhtemocMx. Equipos de atención de emergencias trabajan en el lugar. Evita acercarte a la zona y permite el paso a vehículos de emergencias”

Las autoridades limitaron el paso en Álvaro Obregón con dirección a Insurgentes, a la Jardín Pushkin se niega el paso de vehículos particulares. Hasta el corte de información de las 21:00 horas, se tiene el conocimiento de dos bomberos heridos. Al lugar arribaron ambulancias para atender al personal que sufrió lesiones durante la explosión.

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Controlan incendio en Santa Martha, cerca de la terminal de la Línea 2 del Cablebús

Un incendio ocurrido este miércoles 12 de agosto en las inmediaciones de la terminal de la Línea 2 del Cablebús en Santa Martha movilizó a los cuerpos de emergencia en Iztapalapa, luego de que el fuego, iniciado en puestos semifijos, se propagó por una zona comercial del paradero y generó alerta por su cercanía con instalaciones de transporte público.

El siniestro comenzó alrededor de las 14:00 horas en un puesto semifijo del paradero. La causa inicial habría sido una fuga de gas, y las llamas alcanzaron otros cuatro locales ambulantes.

Transeúntes captaron el momento en el que se incendió un puesto semifijo en el paradero Santa Martha, el fuego se ubicó cerca de las cabinas de la Línea 2 del Cablebús, lo que provocó pánico entre los usuarios (Captura redes sociales)

La emergencia se presentó en un punto de alta afluencia del oriente de la Ciudad de México, donde confluyen la terminal de Santa Marta del Cablebús y la estación de la Línea A del Metro. El humo y el fuego también afectaron temporalmente la circulación vehicular en las vialidades cercanas al paradero de Santa Martha Acatitla.

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Antes de la llegada de los equipos de emergencia, personas que transitaban por la zona grabaron el momento en que las cabinas del transporte descendían y cruzaban cerca de la columna de humo. A pesar de la cercanía del fuego con la terminal, el servicio de las cabinas no se suspendió en ningún momento.

Más tarde, los Bomberos de la Ciudad de México señalaron que el origen del incendio fue una falla en la manguera de un cilindro de gas LP, según lo informado por el jefe del cuerpo de emergencias en una publicación en redes sociales. El funcionario indicó que el incendio involucró dos puestos semifijos en la colonia Ermita Zaragoza y que una persona recibió atención en el sitio por inhalación de humo. El fuego fue extinguido y se realizaron labores de remoción y enfriamiento en la zona.

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