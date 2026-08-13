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América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Con triunfos sobre San Diego FC y Portland, el conjunto azulcrema quedó bien posicionado para buscar la localía en el Coloso de Santa Úrsula

La directiva azulcrema ya coordinaría la logística en el Azteca, a la espera de la autorización del comité organizador para recibir en México la eliminación directa. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva azulcrema ya coordinaría la logística en el Azteca, a la espera de la autorización del comité organizador para recibir en México la eliminación directa. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El cierre de la fase de grupos en la Leagues Cup coloca a varios equipos de la Liga MX ante una oportunidad poco común: disputar las fases de eliminación directa como locales en territorio mexicano.

En este sentido, el Club América ya estarían gestionando la logística para recibir en el Estadio Azteca los partidos, a la espera de la autorización final de los organizadores del torneo.

El cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup abre la opción de que equipos de la Liga MX jueguen la eliminación directa como locales en México. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images)
El cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup abre la opción de que equipos de la Liga MX jueguen la eliminación directa como locales en México. (Foto: Scott Wachter-Imagn Images)

La administración del inmueble tomó previsiones ante la posible clasificación del equipo, bloqueando fechas específicas para las fases finales. Este movimiento responde a la necesidad de garantizar el uso del inmueble en caso de que las Águilas sigan avanzando.

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La directiva azulcrema gestionaría la localía en el Azteca

El primer reporte sobre la posible localía de las Águilas en la fase final de la Leagues Cup lo difundió León Lecanda de ESPN, quien indicó que el club negociaba para disputar estos partidos en casa.

Conforme avanzaron las gestiones, la información cambió y el Estadio Banorte surgió como la opción más concreta para recibir los encuentros de cuartos de final y una posible semifinal.

La administración del Estadio Banorte habría apartado fechas del 1 al 3 de septiembre para cuartos de final y semifinal, considerando además la posibilidad de recibir la final de la Leagues Cup. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
La administración del Estadio Banorte habría apartado fechas del 1 al 3 de septiembre para cuartos de final y semifinal, considerando además la posibilidad de recibir la final de la Leagues Cup. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El América disputó un partido de grupos como local en el histórico recinto, lo que facilitaría la coordinación para repetir sede. La decisión final dependerá de la aprobación del comité organizador, que deberá validar el uso del estadio para la fase de eliminación directa.

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El Estadio Banorte reserva fechas para las fases finales de la Leagues Cup

La administración del Estadio Banorte habría tomado medidas anticipadas para asegurar la localía del América en las fases finales. Esto permitiría programar sin interponerse con otros eventos.

  • Fechas del 1 al 3 de septiembre bloqueadas para cuartos de final y semifinal.
  • La posibilidad de recibir la final también está considerada si el club llega a esa instancia.
  • El conjunto azulcrema avanzó como líder de grupo tras vencer a San Diego FC y Portland por 3-1 en ambos partidos.
  • La organización del torneo deberá confirmar la sede para los partidos de eliminación directa.
América avanzó como líder de grupo tras vencer 3-1 a San Diego FC y 3-1 a Portland en la fase de grupos. REUTERS/Eloisa Sanchez
América avanzó como líder de grupo tras vencer 3-1 a San Diego FC y 3-1 a Portland en la fase de grupos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, con esta previsión, las Águilas quedarían listas para jugar en casa si se concreta su avance y la autorización correspondiente.

América y Toluca: los únicos dos equipos con el beneficio de jugar en casa

El beneficio de jugar como local en cuartos de final no aplica a todos los equipos de la Liga MXToluca y América son los clubes con mayores probabilidades de ejercer la localía, ya que tuvieron partidos de grupos en sus estadios y participaron en las últimas finales del futbol mexicano.

El reglamento de la Leagues Cup otorga la sede a los clubes que cumplan criterios deportivos y administrativos, pero la decisión final recaerá en el comité organizador.

Toluca y América aparecen como los únicos clubes de la Liga MX con probabilidades de jugar en casa, según criterios del reglamento de la Leagues Cup. REUTERS/Henry Romero
Toluca y América aparecen como los únicos clubes de la Liga MX con probabilidades de jugar en casa, según criterios del reglamento de la Leagues Cup. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, con fechas apartadas y logística definida, las Águilas estarían en posición de recibir en casa los duelos clave del torneo, siempre y cuando obtengan la aprobación definitiva.

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