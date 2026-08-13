Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

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El reciente egreso de Cristian Castro de la preparatoria ha generado atención no solo por la fama del cantante, sino también por el costo y las condiciones del programa que eligió.

La Prepa W fue la institución donde el artista concluyó sus estudios, lo que le permitió obtener su certificado de bachillerato a los 51 años, tras más de dos años de esfuerzo en modalidad a distancia.

La matrícula de la Prepa W para el ciclo 2026 incluye una inscripción de 1,700 pesos mexicanos gracias a una beca del 80 %, cuando el precio regular es de 8,495 pesos.

Además, la mensualidad asciende a 5,950 pesos con beca del 30 %, en comparación con el precio estándar de 8,495 pesos, de acuerdo con información consultada por Infobae México.

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El inicio del ciclo escolar está programado para el 24 de agosto de 2026, lo que permite a los interesados planificar su inscripción y aprovechar los beneficios económicos actuales.

Lo que ofrece la Prepa W

Modalidad 100 % en línea, permitiendo flexibilidad de horarios.

Plan de estudios incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , avalado oficialmente.

Credencial oficial de la UNAM para estudiantes inscritos.

Acceso a actividades extracurriculares organizadas por la universidad.

Certificado válido para participar en el concurso de selección de ingreso a la UNAM.

Gastos administrativos incluidos en la colegiatura.

No es necesario comprar libros ni uniformes.

Plan básico disponible con servicios adicionales opcionales.

Primera generación celebrada en 2026, con transmisión en vivo de la ceremonia de graduación.

Así fue la graduación de Cristian Castro

El cantante asistió puntualmente a la ceremonia de graduación el 12 de agosto de 2026, vistiendo un traje negro y recibiendo el diploma que acredita la culminación de su bachillerato, además de Medalla al Mérito.

La Prepa W lo designó como graduado de honor, y su participación atrajo tanto a seguidores como a figuras del medio, incluyendo a la conductora Pati Chapoy.

La ceremonia, transmitida en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución, permitió al público sumarse virtualmente sin restricciones.

La escuela destacó el esfuerzo de Castro, quien retomó sus estudios tras haberlos dejado en la juventud para dedicarse a la música y completó el programa en aproximadamente dos años y medio.

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El artista llegó puntual a la ceremonia de graduación en su preparatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el evento, Castro expresó su emoción por la posibilidad de continuar su formación superior y mencionó su deseo de ingresar a la UNAM.

Sin embargo, el propio reglamento universitario y la escuela aclararon que esto no ocurre de manera automática.

¿La Prepa W ofrece pase directo a la UNAM?

A pesar de que Prepa W cuenta con un plan de estudios avalado por la UNAM, la institución no otorga el denominado “pase directo” a la licenciatura.

El pase reglamentado solo aplica para quienes egresan de los sistemas propios de la UNAM, como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Los egresados de Prepa W, como cualquier otro estudiante de preparatorias privadas incorporadas, deben presentar el examen de selección y cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la universidad.

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¿Quiénes tienen pase reglamentado a la UNAM?

Una composición digital fusiona la imagen de un cantante en un traje blanco con el mural de la Biblioteca Central de la UNAM y elementos de álbum de recortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establece que el pase reglamentado —conocido como “pase directo”— únicamente aplica para quienes egresan de sus propios sistemas de bachillerato:

la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Solo estos estudiantes pueden acceder a una licenciatura en la universidad sin presentar examen de admisión, siempre que cumplan los requisitos de promedio y tiempo de egreso estipulados en el Reglamento General de Inscripciones.

Para las escuelas particulares incorporadas, como las preparatorias privadas avaladas por la UNAM, la legislación universitaria es clara: sus egresados no cuentan con pase directo.

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