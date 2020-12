Padres de niños con cáncer denunciaron a Rosario Piedra por omisión de CNDH en desabasto de medicamentos

Padres de niños con cáncer denunciaron en la Fiscalía General de la República, a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH por omisiones en desabasto de medicamentos (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Padres y madres de niños con cáncer se unieron para denunciar a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por omisiones ante el desabasto de medicamentos oncológicos, además, solicitarán su destitución ante el Senado de la República.

No obstante, habrá que ver qué ocurre en el Senado, ya que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal ha mostrado su total apoyo a la funcionaria, muestra de ello fue la declaración que recientemente dio cuando le cuestionaron sobre la designación de un vendedor de casas como Visitador de la CNDH:

“Ella tiene toda la confianza de la mayoría legislativa en el Senado de la República. Le hemos otorgado la confianza para que desempeñe de manera honesta, firme, congruente, la defensa de los derechos humanos en México, que hace falta tener una Comisión autónoma, profesional, enérgica en el combate a la violación de derechos humanos que suceden en nuestro país”, aseguró.

En tanto, los padres denuncian que desde el 2019 han sufrido desabasto de medicamentos y que Piedra Ibarra no ha actuado para ayudar a resolver el problema.

Desde 2019 han denunciado la falta de medicamentos oncológicos (Foto: EFE/Archivo)

Cerca del mediodía de este 16 de diciembre los familiares de los menores con cáncer acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), acompañados de su abogada para presentar la respectiva denuncia contra Piedra Ibarra y quien resulte responsable por el delito de abuso de autoridad.

Dicho abuso está definido en la fracción tercera del artículo 215 del Código Penal Federal, donde se establece que un servidor público será considerado culpable cuando: “indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud”.

La representante legal de los padres y madres, Andrea Rocha Ramírez, señaló que hasta ahora se han presentado cerca de 552 quejas por el desabasto de medicamento, sin embargo, la CNDH no se ha pronunciado sobre el tema:

“Rosario Piedra no ha hecho su trabajo o no ha emitido un lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer. Una de las facultades de la CNDH es velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos, de los niños y las niñas, y a la fecha parece un órgano que prácticamente no hace nada”, apuntó para El Universal.

ARCCHIVO- Niños con cáncer se manifestaron en el Hospital para el Niño pidiendo medicamentos para su tratamiento (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Señaló que tantas quejas son muestra de la falta de compromiso de Piedra Ibarra. Además dijo que cesó al primer visitador, quien se había comprometido a iniciar una queja contra la Secretaría de Salud (SSa) por la “lentitud” para atender el desabasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias.

Según la litigante, esta es la quinta denuncia que se presenta en contra de servidores públicos por el desabasto de fármacos.

Asimismo, aseguró la abogada que la próxima semana iniciarán formalmente con el proceso ante el Senado de la República para destituir a Piedra Ibarra.

“Vamos a iniciar igual, un proceso formal ante el senado para la destitución de la misma, vamos a presentar un requerimiento a los senadores para que también, derivado de que ellos, de que el Senado, es el órgano encargado de elegir a la titular de la Comisión, pues igual también vamos a presentar el escrito para que se pueda proceder con la destitución de ella”, dijo a Excélsior.

ARCHIVO. Padres de niños con cáncer realizan un bloqueo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

De acuerdo a lo que dijo Israel Rivas, padre de un menor al medio, estarán alertas para que las vacunas contra el COVID-19 sean aplicadas en los hospitales donde hay niños con cáncer a finales de diciembre e inicios de enero.

Apuntó que en caso de que esto no ocurra iniciarán movilizaciones con medidas extremas como la toma de aeropuertos, carreteras y se unirán con grupos que les ofrezcan apoyo.

Asimismo describió como “injusta y genocida campaña de vacunación” contra el COVID-19 debido a que no se consideró como grupos vulnerables a los niños con cáncer.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

CNDH y Artículo 19 urgieron investigar el asesinato del fotoperiodista Jaime Castaño ocurrido en Zacatecas

El estado mexicano negó violaciones de derechos en el caso de Ernestina Ascencio, que acusaba a militares de abuso

No sólo apoyos económicos: CNDH solicita políticas que promuevan los derechos de las personas con discapacidad