“Aquí hay detrás granjas de bots de Morena”: Samuel García acusa guerra sucia por gubernatura en Nuevo León

Samuel García habla sobre ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS VIDEOS DEL GOLF? (Video: Facebook / Samuel García S)

Samuel García, precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que detrás de los videos que han sacado para dañar su imagen pública existen granjas de bots pagados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo de la Cámara de Senadores en un video donde aclaró que la actividad que se ha presentado en redes donde lo hacen ver como un desconectado de la realidad económica del país es poco usual y más en esta época del año.

“No nos hagamos patos. Ni un clip de 10 segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada y mucho menos en época navideña que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena . Las tenemos detectadas. Y ahora quieren hacer ver que un videito de golf de cuando tenía 15 años o de un supuesto sueldito, como si yo me refiriera que ganar 40,000 pesos es poco es mentira: está sacado de contexto”, inició su mensaje.

Samuel García acusó guerra sucia por parte de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, aprovechó el segmento que subió a sus redes sociales para especificar que en el video que supuestamente tilda de “sueldito” un salario de 40,000 al mes está completamente descontextualizado, pues él más bien se refería a la existencia de servidores públicos que no necesitan de salarios exorbitantes para vivir bien.

“Ese video donde yo hablo de la política, de que no generalicen, de que sí hay políticos valiosos que no ocupan aguinaldos de 500,000 pesos o que no ocupan robar los millones que hoy Morena roba, que sí pueden vivir dignamente con un sueldo 40,000 pesos, a eso me refería”, abundó.

A criterio de García Sepúlveda, inició una guerra sucia en contra de su imagen, pues al ser uno de los favoritos en buscar la gubernatura de Nuevo Léon, dijo que estos videos son parte de un aparato para que la gente pierda de vista los errores de la administración actual.

Samuel García llama "sueldito" a un salario mensual de 40-50 pesos (Video: Roberto Martínez / YouTube)

“Desgraciada mente empezó la guerra sucia. Vamos tan fuertes que vamos a mandar a Morena al último lugar que andan con todo, ya no hallan ni qué inventar. Que si el fosfo fosfo, que si a los 15 años no me gustaba que me llevaran al golf a pagarme, ¡por Dios, hombre! en frente tenemos la corrupción, el desfalco, la robadera”, aseguró e increpó de porqué no hacerle caso a Irma Eréndira Sandoval, Manuel Bartlett o a Ana Gabriela Guevara.

En este sentido, el militante del partido naranja continuó explicando que a parte de estos casos de corrupción, aún se tiene que revisar la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues refirió que hay “un pésimo manejo del COVID y una pésima, pésima caída económica del país” .

“Pero hay que decirlo con todas sus letras: no vamos a dejar que se apoderen del único bastión donde sí hay economía que es Nuevo León”, refirió, como si las otras 31 entidades federativas no aportaran al presupuesto federal.

Samuel García y sus polémicas declaraciones sobre su vida

Ante la acusación de que esto está orquestado por Morena cabe recordar que uno de los mayores críticos de AMLO y de su partido político también criticó al político de 32 años y se trata de Felipe Calderón quien señaló una desconexión en materia salarial e increpó “¿En qué mundo viven?” .

Aunado a esto, Abraham Mendieta recordó que en México sólo el 1% de la población gana más de 38,000 pesos al mes y que expresar que conoce “a gente feliz con pequeños salarios de 40,000/50,000 pesos es una burla al 99% de” los mexicanos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“¿En qué mundo viven?”: Felipe Calderón tundió a Samuel García por sus dichos sobre los “suelditos” de 40-50 mil pesos

Samuel García volvió a desatar la indignación: aseguró que se puede ser feliz con un “sueldito” de 40-50 mil pesos

“Se va a ir de nalgas”: El Mijis se volvió a burlar de Samuel García por video de “sueldito”