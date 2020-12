Alumnos del IPN crearon método termográfico para detección temprana de cáncer de mama

El aparato permite determinar los cambios termográficos con inteligencia artificial Foto: (IPN)

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), obtuvieron el Premio Santander a la Innovación Empresarial 2020, en la categoría Prototipo, al presentar un dispositivo termográfico (variación de temperatura corporal) para la detección temprana de cáncer de mama.

Los estudiantes, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), crearon el proyecto denominado “Thermy”, el cual consta de un artefacto médico y método para hallar anomalías de temperatura relacionadas con el crecimiento de tumores cancerosos, desde las etapas iniciales, combinando imágenes termográficas con inteligencia artificial para generar un estudio indoloro y preciso.

“Un grupo de ingenieros biónicos que queremos ayudar a la gente a través de la tecnología, y más aun tratándose de nuestros seres queridos: nuestras madres, hermanas, amigas y pareja. Es por esto que decidimos enfocar nuestros esfuerzos para formar el equipo Thermy”, escribieron en su página de Facebook.

Se trata es un estudio complementario preciso, portátil, no invasivo y completamente seguro para detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas, utilizando termografía e inteligencia artificial. Es aplicable a mujeres de cualquier edad, incluyendo a mujeres jóvenes que no pueden hacer uso de los estudios actuales y mujeres con senos densos a las que no les funciona una mastografía convencional. El estudio no utiliza radiación, lo que permite hacer un seguimiento periódico a la paciente.

Luis Enrique Hernández Gómez, Jan Andrei Merino González, Pedro Abraham Sánchez Méndez, Jorge Antonio Juárez Aburto y Kevin Andrés Hernández Santiago relataron que mediante fotografías termográficas o infrarrojas del paciente hacen el análisis en segundos y los resultados están listos en aproximadamente 15 minutos.

Hasta la fecha, los jóvenes han desarrollado más de 3,000 estudios con más del 90% de sensibilidad en las pruebas preliminares y detectaron más de 140 casos positivos confirmados por mastografía y biopsia.

El proyecto sobresalió entre 1,200 trabajos de 188 universidades públicas y privadas, por lo que los galardonados se mostraron agradecidos por el reconocimiento y la obtención del recurso financiero. Además, aseguraron que este es “un compromiso con nuestras madres, hermanas, amigas, esposas y compañeras para brindarles un mayor nivel de tranquilidad, al ofrecerles detección temprana, pero sobre todo para ayudarles a cuidar y ser conscientes de su salud”.

Además, no requiere instalaciones ni personal altamente especializado para su operación, es apto para mujeres a partir de los 20 años de edad, es portable lo cual permite hacer estudios en los lugares más remotos y en cualquier momento para garantizar su amplia disponibilidad. Por lo que puede estar al alcance de cualquier servicios de salud y accesible para todas las mujeres a un menor costo para todos.

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer causante de más muertes en mujeres en México, ya que cada día se estima que mueren 16 mexicanas por esta causa. Además, 1 de cada 7 mujeres tendrá que combatir esta enfermedad en alguna etapa de su vida. Pero aún más alarmante, es que el 75% de ellas lo sabrán demasiado tarde.

Esto se debe principalmente a la falta de médicos radiólogos especialistas, a la falta de equipo médico especializado y debido a su alto costo, el cual imposibilita su adquisición suficiente para medianas y pequeñas clínicas. Pero además, el miedo y dolor causado por las técnicas estándar provoca que muchas mujeres prefieran no realizarse estudios de mama.

