Paso a paso: cómo tramitar la licencia de conducir digital en la CDMX

(Foto: Cuartoscuro)

Derivado de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, ha anunciado la digitalización de diversos trámites. Este domingo se suma la versión digital de las licencias de conducir Tipo A, que ahora los automovilistas podrán tener en sus teléfonos con la App CDMX y tendrá la misma validez que la física sin ningún costo adicional.

No obstante, habrá algunas limitaciones; por ejemplo, ésta sólo podrá ser solicitada por quienes tienen licencias con temporalidad limitada, es decir que quienes tengan licencias permanentes no podrán acceder a las digitales, ya que el Gobierno capitalino no tiene las bases de datos con la información requerida (datos biométricos) por la antigüedad con la que estas han sido expedidas.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

Además, a partir del miércoles, quienes tengan sus licencias vencidas podrán pagar y obtener su renovación versión digital, sólo si la fotografía y datos biométricos están actualizados, de lo contrario, la herramienta permitirá emitir una constancia digital temporal para que se pueda seguir circulando mientras continúa el cierre de los módulos de la Semovi.

En su habitual videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre si esta licencia tendrá validez en otras entidades del país, a lo que respondió que actualmente se están enviando circulares para que las autoridades de dichos estados las reconozcan mientras se modifica la norma federal para regularizarlas.

(Foto: captura de pantalla CDMX)

Por su parte, Eduardo Clark, Director General de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que esta nueva licencia cuenta con un código QR y los datos de los conductores.

“Si un policía los para por alguna infracción del Reglamento de Tránsito y no traen su licencia en plástico es exactamente igual que haberla traído en plástico, sólo tienen que enseñarles su App CDMX”, ejemplificó.

Cabe mencionar que para las licencias por primera vez, el trámite tendrá que realizarse de manera presencial.

Para obtener la versión digital:

1. Ingresar a la App CDMX

2. Ingresar a módulo Cartera digital y seleccionar Agregar credencial

3. Selecciona Licencia de Conducir

4. Ingresa el número de licencia que viene en plástico físico de la licencia

5. Se genera documento digital

(Foto: captura de pantalla cdmx)

Una vez obtenida se podrá consultar de la siguiente manera:

1. Ingresa a APP CDMX

2. Ingresa a módulo Cartera digital

3. Selecciona tu licencia de conducir digital

4. Se muestran datos específicos y QR para validación (al reverso)

(Foto: captura de pantalla cdmx)

Para la validación:

1. Ingresa a APP CDMX

2. Ingresa a módulo Cartera digital y seleccionar Validar Credencial

3. Selecciona Licencia de Conducir

4. Escanea el código QR de la licencia que requieres validar

5. Se muestra la Información de la licencia consultada

(Foto: captura de pantalla cdmx)

Para la renovación de la licencia en línea Tipo A se deberá:

1. Ingresar Llave CDMX

2. Ingresa RFC/CURP de plástico

3. Número de licencia

4. Pago de derechos. El costo actual es de 870.50 pesos. Este primer paso se realiza en la página https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos.php

(Foto: captura de pantalla cdmx)

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Trámites en CDMX ante cierre de oficinas: cómo renovar en línea la tarjeta de circulación y la licencia de conducir tipo A

Estos son los trámites que podrás realizar de forma digital en la Ciudad de México

CDMX: qué placas perderán vigencia el 31 de diciembre y cómo realizar el trámite de renovación

Verificación vehicular 2020 en CDMX: cómo hacer el trámite paso a paso