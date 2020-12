Claudia Sheinbaum respondió a Brozo tras insultos a López Obrador: “Es una falta absoluta de respeto”

Claudia Sheinbaum y Brozo (Foto: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se tomó un tiempo en su conferencia de este lunes para mostrar su postura respecto de los insultos que Víctor Trujillo, en su personaje del payaso “Brozo”, profirió este fin de semana en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es una falta absoluta de respeto que no sé a qué intereses responda”, aseguró la jefa de Gobierno. “Es que están muy molestos por la aprobación del presidente y por las vacunas para México, a ellos les hubiese gustado que no hubiera vacunas o la contratación de médicos que ha habido. Aun con todo lo que dicen, nunca ha habido censura”.

Y es que el fin de semana, Brozo se convirtió en tendencia en las redes sociales de México después de lanzar duras palabras contra López Obrador en un editorial de su programa TeneBrozo, transmitido vía web.

Brozo fue tendencia por insultar a AMLO (Foto: Captura de pantalla)

“Seamos claros como gobierno , la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinch* presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres” , arremetió Brozo en su editorial.

Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas y el asunto se convirtió en tendencia en redes sociales, donde lo mismo hubo usuarios que lo apoyaron como cientos que lo criticaron,

Foto: Carlos Loret / Youtube.

Un ejemplo de los mensajes que ha recibido en la red social es el siguiente:

“Desde que Víctor Trujillo se convirtió en payaso deje de verlo y oírlo. Escucho noticias serias no payasos con lenguaje vulgar !! Pero hay muchos a quienes les gusta escucharlo y aplaudirlos. En gustos se rompen géneros !!!”, se publicó en la cuenta @rulipollo.

El usuario @MalthusGamba escribió en su cuenta: “Víctor Trujillo exige (a nombre de sus patrones, claro), que la vacuna contra Covid-19 sea comprada también por las conocidas farmacéuticas nacionales. Y que la comercialicen libremente los particulares. ¿Ya olvidamos que este sistema ocasionó que se inyectara agua a enfermos?”.

También usuarios expersaron su apoyo al comunicador: “Quieren libertad y cambio pero no toleran la crítica desenfadada e irreverente de Víctor Trujillo hacia AMLO. ¿Quién los entiende?”, expresó el internauta @erafful.

El nombre del personaje ya había sido tendencia días antes cuando circuló un video que generó indignación entre los habitantes de Jalisco.

Brozo y Loret en Guadalajara (Foto: Captura de pantalla)

Y es que a la gente le molestó que cerraran la Plaza de la Liberación, en Guadalajara, para que Brozo y Carlos Loret de Mola, su compañero en Latinus, pudieran grabar un video.

Un grupo de personas se encontraban observando a los comunicadores, mientras un elemento del staff les pedía que dejaran de grabar. Incluso, en algún momento se escucha como una de las mujeres grita:

“Para eso están comiendo el chayote, puercos”.

Una vez que se dio a conocer el video, los usuarios en redes sociales comenzaron a criticar el permiso que tuvieron Brozo y Loret de Mola para cerrar la plaza en medio de la pandemia por coronavirus que atraviesa el país. Sobre todo, luego de que el estado hubiera implementado medidas más estrictas para evitar la propagación del virus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Acuérdate Andrés, no eres dios”: Victor Trujillo “Brozo” insultó con palabras altisonantes a AMLO

“¿De qué país habla el presidente?”: Brozo y Loret criticaron los dos años de “Andresmanuelandia”

“Loret de Mola y Brozo desvirtúan el buen periodismo”: Horacio Duarte, de Aduanas, respondió a las duras críticas contra la rifa del avión presidencial