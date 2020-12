Estefanía Veloz tundió a Chumel Torres por comentario machista: “Un día te dijiste ‘aliade’ de las mujeres”

Estefanía Veloz responde a Chumel Torres (Video: Twitter / @EstefaniaVeloz)

Estefanía Veloz denunció, vía redes sociales, un comentario misógino del youtuber Chumel Torres en agravio a ella misma. Y es que la conductora del programa “De Buena Fe” subió a sus redes sociales una fracción del programa “El Pulso de la República” conducido por el ingeniero de Chihuahua en el que le cuestionó a Veloz de por qué no baila reggaetón en shorts .

“TikTok bloquea video de Estefanía Veloz donde explica cómo hacer un aborto casero. Estefanía, ¿por qué no puedes bailar reggaetón en shortcitos como buena tiktoker normal?” , dijo el comunicador en su programa.

A lo que Veloz le contestó que no piensa hacer eso y le recordó que su público podría estar interpretando este mensaje como un discurso que sexualiza a las mujeres.

No voy a salir a bailar en shorts y te recuerdo que miles de adolescentes te ven, no les enseñes que está bien sexualizar a las mujeres. Un día te dijiste ‘aliade’ de las mujeres

Ante la queja de la feminista, Torres recordó que él ha hablado bien de ella en transmisiones anteriores y cuestionó la animadversión de la versada en derecho ante su comentario.

“¿De todas las cosas bellas que he dicho de ti en todos mis programas EN ESO TE CLAVASTE, Estefanía? ¿Es esta nuestra primera pelea?”, contestó.

Después de haber leído la respuesta de Chumel, Estefanía reiteró que no es por ella sino por las mujeres y que además su comentario no dio gracia.

“No veo tu programa y francamente no me importa tu opinión pero lo que dijiste afecta a todas las mujeres. Espero tu disculpa sobre el comentario machista que además no fue ni gracioso” , contestó.

Sin embargo, el comunicador en vez de reflexionar sobre lo que expresó en su programa, decidió decirle “mentirosilla” a la feminista y mejor habló sobre si ella ve o no ve su programa.

“¿No lo ves? Qué mentirosilla. Esta debe ser la cuarta ves que me recortas un contenido. (La vez pasada fue en radio, y ni hablaba de ti)”, concluyó el ingeniero.

Esta no es la primera vez que una simpatizante de la administración de Andrés Manuel López Obrador tilda los discursos de Torres como discriminadores. Cabe destacar cuando se refirió a el hijo menor de edad del presidente con un apodo clasista y racista, de tal modo que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se quejó de esto en redes sociales y como resultado cancelaron una actividad de la Conapred en la cual él estaba invitado.

En otra ocasión Geraldine Ponce, diputada federal por Morena, presentó un video para promover su segundo informe de actividades, en el cual insinúa que el youtuber realizó un comentario misógino contra ella.

Este clip hace referencia al capítulo “Televisa te educatiza” de El Pulso de la República, publicado el 6 de agosto de este año. En él, durante un breve instante, señala una visita innecesaria de López Obrador a Nayarit.

“AMLO no lo usa (el cubrebocas) y véanlo, fuerte como un roble. De gira por México, que pasando a visitar a ver cómo está el clima por Nayarit, húmedo, pues es que Nayarit siempre es muy húmedo”, dijo el presentador en el minuto 15 de su video, mientras aparece una imagen de Bruce Lee haciendo una mueca.

