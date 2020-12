“Disfrazado de idiota”: Carlos Albert insultó a Chumel Torres por sus declaraciones sobre la libertad de expresión y AMLO

Foto: Chumel Torres / Twitter - Carlos Albert / Twitter.

El youtuber Chumel Torres se ha vuelto uno de los más férreos críticos de la 4T y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero por esta conducta irreverente y contestataria se ha ganado varias comentarios en contra, como el que esta mañana emitió el ex futbolista y comentarista, Carlos Albert, quien lo describió como un “imbécil disfrazado de idiota”.

La opinión del ex seleccionado nacional sobresalió esta mañana, luego de que el diario mexicano, El Universal, publicara una entrevista que le hizo al influencer bajo el título “No hay que temerle al presidente: Chumel Torres”.

En este amplio texto, el conductor de El pulso de la República describe su comportamiento desde que AMLO tomó las riendas del país y la postura que adoptó para no sentirse incómodo por los defensores de la 4T.

También evidenció que ha visto deteriorada la libertad de expresión: “No tengo otra palabra más que, ¡que chillón!, es una chillonería eso de “este Leo Zuckermann escribió feo”, pero pues eres el Presidente, papacito, aquí somos gente pensante y que tiene huevos, y si lo haces mal, se va a decir compadre, perdón. “.

(Foto: Twitter)

Torres aseguró que hay que evitar el miedo hacia las autoridades y defendió sus actividades frente al gobernante del país: “Creo que lo más importante es lo que mencionaba con Víctor Trujillo cuando me invitó a su programa de Brozo: ‘No hay que tenerles miedo güey, no pasa nada, no pueden quitar YouTube’”.

“Yo como lo veo es como una franca persecución, porque todos los días sale (AMLO) a llorar de Loret, de todos los periódicos que le pegan y pues vamos, obviamente no llegan con militares a romper las editoriales, pero esto tampoco es libertad de expresión y dicen: “Es que aquí no hay censura”. Pues sí, cabrón, los mencionas por nombre y apellido, eso es señalar desde el púlpito güey, y eso no se vale”, añadió.

Tras la publicación de esta entrevista, fue el futbolista y comentarista, Carlos Albert, quien salió en defensa del presidente de México.

El medallista olímpico publicó una sentida crítica hacia Chumel Torres a través de su cuenta de Twitter, donde dejó ver su postura y sus sentimientos hacia el comunicador en la plataforma de YouTube.

“Efectivamente. Hoy nadie teme a un presidente respetuoso de libertad de expresión... ahora sufrimos el libertinaje de opiniones COMPRADAS Y VENDIDAS COMO LA DE UN IMBECIL disfrazado de IDIOTA... UN TAL @ChumelTorres”, opinó sobre las polémicas declaraciones del conductor que fue despedido hace unos meses de HBO.

El comentario de Albert no pasó desapercibido y en Twitter se ganó cientos de críticas a su punto de vista. “O tú, defendiendo lo indefendible, insultando a todo aquel no esté de acuerdo con tu amor platónico”, “Dedíquese a hacer berrinches en la televisión, es lo único que sabe hacer”, “Quizá lo aprendió de usted”, “Qué bueno que especificaste a quien te referías, porque pensé que hablabas de ti” o “Para ti, todo lo que es crítica es comprado, ya chole”, escribieron los usuarios de Twitter.

(Foto: Twitter)

Ésta es una de las tantas polémicas que envuelven a Chumel Torres en los últimos días y es que hace unas horas fue duramente atacado por defender la película Nuevo Orden, dirigida por Michel Franco.

“Nuevo Orden es la película mexicana que más me ha impresionado desde Amores Perros. Punto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los internautas no dudaron en responderle con irónicos mensajes referentes a su postura política: “Se parece a tus tuits, de hecho: mal escrita, estúpida, clasista, ignorante, racista. Obviamente te iba a gustar”.

