Pago de deudas, inversiones y prudencia: cinco consejos sobre cómo gastar tu aguinaldo 2020

Este 2020 ha sido un año diferente a todos en al menos un siglo. La pandemia de COVID-19 trajo consigo no solamente una emergencia sanitaria, sino una crisis económica derivada del confinamiento masivo, por lo que el desempleo y la falta de recursos golpeó con más intensidad a los mexicanos en los últimos meses.

Por ello, es importante que las personas sean conscientes de cómo gastan su dinero. Diciembre es una época de festividades y es el periodo donde los trabajadores reciben su aguinaldo, una de las prestaciones laborales más antiguas.

A continuación, se ofrece una serie de consejos sobre cómo gastar y cuidar el aguinaldo 2020 de manera inteligente y sin que las personas acaben desperdiciándolo en compras que a veces resultan innecesarias con el paso del tiempo precisamente en una época difícil para la economía mundial.

Ser consciente de tus gastos e ingresos

De acuerdo con Fundary, una fintech (tecnología financiera) mexicana de financiamiento colectivo, es importante reconocer que, en ocasiones, muchas personas ya deben su aguinaldo incluso antes de recibirlo. “Quedarse sin dinero no es, bajo ninguna circunstancia, una buena estrategia financiera para un periodo de final e inicio de año, y mucho menos, en un año de gran incertidumbre como el 2020″, señalaron a Infobae México.

Una de las bases para evitar gastar todo en diciembre y enfrentar la llamada “cuesta de enero” con deudas, es conocer a detalle cómo cierras el año en cuestión financiera, es decir, cuánto tienes, si tienes deudas por pagar o si puedes usar una parte de ese dinero para alguna compra en específico.

Para esto, se sugiere hacer un presupuesto personal, siendo el más común el 50/30/20, es decir, la mitad de tus ingresos para gastos esenciales, 30% para gastos importantes, pero no esenciales y el 20% restante para objetivos financieros como ahorro e inversión.

Paga tus deudas antes de adquirir nuevas

La sensación de iniciar un nuevo año libre de deudas es una de las mejores. Pero, en la actualidad es bastante complicado. “El peor error de muchas personas es adquirir nuevos productos o servicios que, en un futuro corto resultan en sobreendeudamiento”, aseguró la compañía mexicana.

“Ante esto, recomendamos destinar el aguinaldo para salir de tus compromisos financieros inmediatos. En algunos casos, la cantidad que recibas no será lo suficiente para liquidar las deudas por completo, pero sirve como empuje para adelantar pagos o cubrir mensualidades y liberarte de ese pesado lastre”, detallaron.

Sé prudente con tus compras de fin de año

Fundary recomienda que, en el caso de tener en mente alguna compra decembrina, “ésta sea lo más inteligente posible”. “Básate en tu presupuesto (primer punto) y evita, a toda costa, gastar más de lo tienes o lo que te es posible pagar”, remarcaron.

“Revisa con cuidado las ‘ofertas, descuentos y promociones’ de temporada, que a veces suelen ser engañosas. Recuerda: si no lo necesitas, no lo compres. No olvides que sólo tienes un 30% de tu plan económico para compras no esenciales. Excederte podría deteriorar tu salud financiera”, destacaron.

Ahorra, y si tienes oportunidad, invierte

Una de las mejores decisiones que las personas pueden tomar para gastar su aguinaldo es generar un fondo propio de emergencias. “Tener dinero guardado para enfrentar una situación urgente o inesperada nunca va a sobrar y te dará mayor seguridad y liquidez en un futuro”, aseguraron.

“Ahorrar es bueno, pero invertir es dar un paso más allá, ya que significa mover y hacer crecer ese dinero. Hoy, el ecosistema bursátil es más sencillo y está al alcance de todos”, precisaron.

De acuerdo con la compañía mexicana, existen alternativas innovadoras como plataformas digitales que ofrecen buenos rendimientos. “Revisa tus opciones, destina una cantidad de esta prestación y obtén una mayor ganancia”, sentenciaron.

Utiliza tu aguinaldo para emprender

Esta es otra manera de aprovechar y darle más valor a tu aguinaldo. En estas fechas, cuando existe un mayor flujo de efectivo, “es una buena oportunidad de montar tu propio negocio, ya sea que tengas la posibilidad hacerlo solo o con alguien”.

“En este punto se engloban varios de los anteriores, pensando en que, con esto puedes reforzar el dinero para tu negocio con algo de lo que hayas ahorrado previamente, o quizá la idea de un negocio propio sea prioridad en tu presupuesto del año”, indicaron

Con esto no sólo tendrás la oportunidad de mejorar y diversificar tus fuentes de ingreso, sino que contribuirás con la reactivación económica del país

