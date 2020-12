Ahorrar y planear gastos: cómo cuidar el aguinaldo en tiempos de pandemia

Recomendaciones para cuidar el aguinaldo en épocas festivas FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Con la llegada de las fiestas decembrinas, los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente a quince días de salario, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es una cantidad extra que miles de personas destinan, en su mayoría, a realizar compras sin que al final de las celebraciones conserven algo de ese dinero.

Por ello, la Universidad Iberoamericana, a través de un comunicado, compartió algunos consejos para ser cuidadosos con el dinero ante la pandemia que se vive actualmente.

El académico del Departamento de Estudios Empresariales, José Luis Vásquez Costa, “señaló que si se destina lo absolutamente indispensable para poder pasar un momento a gusto en familia, es posible guardar una buena parte del aguinaldo el cual, de preferencia, debería ahorrarse, pero, en caso de tener alguna deuda, es importante hacer cuentas y buscar disminuirla” mencionó el maestro.

Agregó que liberar la línea de crédito puede ayudar, ya que, en caso de un problema se puede acudir al ahorro que se tiene y del respaldo de una tarjeta de crédito. Es importante recalcar, que el crédito no es una extensión de nuestro sueldo, el crédito se usa para mejorar, para crecer o para una emergencia, por lo que recomendó ser responsables con él.

El maestro José Luis recomendó ser personas cautelosas con el dinero ante la pandemia que se vive,ya que se desconoce cuánto tiempo se puede alargar este proceso. Con esta información la Ibero realizó la siguiente lista que cualquier trabajador debería seguir:

-Ahorra una parte del aguinaldo, de preferencia entre un 20% y un 25%, considerando los imprevistos que pudieran presentarse.

-Planear los gastos y que éstos sean los necesarios para pasarla lo mejor posible, pero, sin excesos, sin compras que no tengan un sentido. Disminuir la cantidad de regalos y compras de estas fechas permitirá tener dinero para comenzar enero.

-Por los tiempos que vivimos, no deberían destinar dinero a celebraciones familiares ni nada por el estilo, es tiempo de cuidarnos todos y hay que mantenernos lo más aislado posible en estos días de vacaciones.

-Tener presente que no somos inmunes a la enfermedad, por o que, de ver viable, hay que hacer un fondo para poder cubrir cualquier eventualidad y pensar en lo costoso de los tratamientos.

También compartió algunos consejos para poder administrar el aguinaldo de la mejor manera

-Planear lo que vamos a hacer con antelación para determinar el monto aproximado a gastar.

-No exceder el presupuesto, no pensar que un poco más no afecta.

-Ser disciplinados en el manejo del dinero.

-Buscar opciones de ahorro e inversión.

-Limitar el uso de la tarjeta de crédito y no solicitar tarjetas adicionales. Las extensiones de tarjeta generan más descontrol en estas fechas

El académico señaló que en caso de que el o la trabajadora esté contratado de una forma indeterminada o tiene contrato temporal no se puede quedar sin aguinaldo o disminuirlo.

“Si no tiene un año completo o está en un contrato temporal, se le paga el aguinaldo proporcionalmente de acuerdo a los días que lleva laborando al término del año. Si el trabajador está contratado por prestación de servicios profesionales independientes (honorarios) o por asimilados a salarios, no tiene derecho a aguinaldo pues estas figuras no contemplan prestaciones por parte de la empresa”, explicó.

