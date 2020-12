“Es atentar contra la libertad”: FRENAAA, el grupo anti AMLO, pidió abrir la Basílica en pleno repunte de COVID-19

FRENAAA pide abrir la Basílica de Guadalupe a pesar de COVID-19 (Foto: EFE / Jorge Núñez)

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) volvió a opinar de estrategias públicas durante la pandemia de COVID-19 y en esta ocasión criticó el cierre a la Basílica de Guadalupe.

A través de redes sociales, el movimiento liderado por el empresario Gilberto Lozano “recordó” que la “libertad religiosa está consagrada por la constitución” y aseguró que la medida que se tomó en torno al cierre del recinto religioso es un atropello a la libertad de los mexicanos.

Más allá del credo: prohibir culto público y alentar otros actos masivos es atentar contra la libertad

FRENAAA quiere que se abra la Basílica a pesar del COVID-19 (Foto: Twitter / @OficialFrenaaa)

Aunado a esto anexó una imagen en las que hay cuatro fotografías en colage. Una de ellas se ve al mandatario nacional atender a un atleta en su oficina, en otra se ve AMLO darle un beso en la mejilla a una niña y las otras dos son de la Basílica de Guadalupe sin gente.

En el texto colocado al centro de las fotos, el movimiento que exige la renuncia del jefe del ejecutivo federal escribió: “Sigue sin usar cubrebocas-Apoya beisbol (sic) y acude a eventos públicos, pero nos cierra la Basilica (sic) de Guadalupe en su fiesta” . Finalmente, el tuit contiene la etiqueta #LópezTirano y se etiquetaron a Tumbaburross, CoNexiones y a su líder.

El exhorto de la organización rompe por completo, no sólo las recomendaciones del gobierno que tanto critican, sino también las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha insistido en la promoción del distanciamiento social, la negativa a las aglomeraciones masivas y evitar la movilidad ciudadana en la medida de lo posible; sin embargo, en la cadena de valores de FRENAAA, la libertad de llevarle serenata a la Virgen de Guadalupe supera el bien común.

Vuelan casas de campaña de FRENAAA (Foto: Captura de pantalla)

Cabe recordar que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha insistido en reiteradas ocasiones en que hasta que no se tenga una vacuna efectiva contra el COVID-19, esta enfermedad continuará siendo un peligro para la población. No obstante, también señaló que no basta con que exista la vacuna, pues ésta debe ser distribuida y aplicada en la población para que el SARS-CoV-2 deje de ser un riesgo para la salud de las personas.

De acuerdo con el calendario de distribución y aplicación del fármaco, se espera que el proceso de vacunación inicie antes de que finalice el 2020 y termine para marzo del 2022; sin embargo, esta estimación depende de muchos factores.

Por su cuenta, el gobierno de la Ciudad de México ya determinó que la Basílica permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, esto con la finalidad de evitar aglomeraciones que incidan negativamente en la curva epidemiológica. Asimismo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también difundió la información respecto al cierre a través de sus redes sociales .

El COVID-19 continúa siendo una amenaza contra la salud humana (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

En el boletín, el CEM exhorta a los fieles a que sigan la misa en conmemoración a la Virgen de Guadalupe vía remota, pues ellos tienen preparado una serie de actividades en conmemoración al festejo católico.

Cabe destacar que FRENAAA ha incitado en realizar congregaciones masivas en distintos puntos de la República a pesar de la contingencia sanitaria, pues su consigna política para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador y poner un gobierno constituyente para convocar nuevas elecciones es antepuesto a las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud (SSa).

Sin embargo, hasta el momento, por parte del presidente sólo han recibido burlas y denostaciones como “ternuritas” y “ahí la llevan” , pues las imágenes que circularon en redes sociales en las que se observaron las tiendas de campaña de FRENAAA ser llevadas por el viento le dieron la vuelta al mundo y fueron objeto de señalamientos por parte de miles de usuarios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mapa del coronavirus en México 9 de diciembre: más de 11,000 casos en un día y movilidad aumenta en entidades con repunte de contagios

FRENAAA, Sí por México y la Alianza Federalista: las furiosas reacciones de los detractores de López Obrador a dos años de gobierno

“López tiene sus días contados como mandatario nacional”: líder de FRENAAA espera que AMLO renuncie en diciembre