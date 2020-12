Murió Yuri de Gortari, reconocido cocinero e investigador gastronómico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 08DICIEMBRE2020.- El reconocido chef mexicano Yuri de Gortari falleció a los 69 años, así lo informó la Escuela de Gastronomía Mexicana (Esgamex), institución especializada en cocina tradicional mexicana fundada y dirigida por el propio Yuri y Edmundo Escamilla (+). FOTO: ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

A través de la Escuela de Gastronomía Mexicana (ESGAMEX), se dio a conocer que el reconocido cocinero e investigador gastronómico mexicano, Yuri de Gortari, falleció el miércoles 8 de diciembre de 2020.

En el Facebook oficial de la institución se reveló que “el gran maestro, falleció la tarde de hoy, tranquilo y en su hogar”. Agregaron, además, sus condolencias para la familia de Gortari Krauss.

Además, se le dedicaron algunas palabras en reconocimiento por su basta trayectoria dentro del mundo de los platillos nacionales, en la que destaca como uno de los fundadores de la escuela en cuestión.

“A ti Yuri, gracias. Gracias querido Yuri porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en soldados que hombro a hombro luchamos por una misma convicción: amar a México y su gran patrimonio alimentario. Vete tranquilo querido Yuri, que has dejado un ejército que continuará tu misión al grito de #HagamosPaís”, escribieron a través de un post.

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2017.- El chef Yuri de Gortari y Graciela Montaño, en la presentación la 5ª temporada del programa “ Tu Cocina”, donde los maestros del arte culinario enseñaran a los televidentes sus secretos para la confección de suculentos y nutritivos platillos, que será estrenado el próximo 6 de marzo por el canal 11. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

También, se dirigieron a la comunidad de la Escuela de Gastronomía Mexicana, así como a México, donde Yuri encontró su más grande pasión y además, pudo desarrollarla.

“A ti querida comunidad, que has construido nuestra historia junto a nosotros, un abrazo desde el alma por que has perdido a un maestro y a un amigo. A ti México que enamoraste a Yuri como el más grande de sus amores, un abrazo en el alma porque has perdido un baluarte, un pilar de tu identidad”, redactaron.

Por último, informaron que todo lo relacionado con sus servicios funerarios van a ser completamente privados, pero más adelante podrían realizarse diversos homenajes a través de la institución o en otras instancias en las que colaboró de Gortari a lo largo de su vida.

A través de las redes sociales de Animal Gourmet, también le dedicaron unas palabras por la trayectoria de Yuri, quien marcó a varias generaciones de cocineros a lo largo y ancho de la república.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de uno de los investigadores más importantes de México, el chef Yuri de Gortari, una pérdida irreparable para el mundo y para la comunidad gastronómica nacional”, escribieron.

CIUDAD DE MÉXICO, 23OCTUBRE2019.- Yuri de Gortari, Chef mexicano encabezó, la inauguración de la “Romería de Barrio”, mediante una degustación que tuvo como base el camote y la calabaza esto en la Central de Abasto de la Ciudad el mercado y como parte del el programa “Turismo de Barrio”. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Yuri de Gortari también es conocido por haber dirigido un canal en YouTube bajo el nombre de “Cocina Identidad”, pero además participó el programas de radio como “México Crisol de Fogones”, para Gastro Radio; sin olvidar los programas de televisión como “En la Cocina Tradicional Mexicana” por Canal Once.

Por otra parte, fue coautor de ocho libros entre los que destaca Recuerdos de chocolate, Mezcal, nuestra esencia o El maíz en el mundo, esencia y presencia. Además, fue participe de numerosas revistas y suplementos como Buena Mesa, de Reforma o Menú, del periódico El Universal.

En 2007, Yuri de Gortari Krauss y Edmundo Escamilla Solís fundaron la Escuelas de Gastronomía Mexicana, Historia, Arte y Cultura, “como resultado de años de investigación y difusión”, de acuerdo con la ESGAMEX.

Entre los premios que recibió a lo largo de su historia destacan el premio Nacional de Gastronomía 2003 y 2009 de la Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa de España.

También se le otorgó la medalla al mérito de la “Asociación Euro-Toques”; así como el Premio San Pascual 2014, por el Consejo Consultivo de Mandil y Cordón A.C.

