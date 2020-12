“Está mal planteado, va a ser letra muerta”: Celaya Gamboa analizó la Ley de Seguridad Nacional propuesta por López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en donde propone dejar un marco legal que regule la presencia, acción, alcance e inmunidad de agentes extranjeros en territorio mexicano.

La iniciativa de proyecto, firmada el 3 de diciembre, plantea, entre otras cosas, un grupo de coordinación corporativa como auxiliar del Consejo Nacional de Seguridad, el cual va a depender de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y estará en contacto directo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) con la finalidad de conocer las acciones que llevan a cabo elementos de fuerzas armadas o policiales extranjeras en México: con quién se ponen en contacto, qué operativos realizarán, en dónde se encuentran, etc.

Asimismo esta iniciativa pretende evitar espionaje e intervencionismo del extranjero en territorio nacional. Así como prevenir la colusión con fuerzas del crimen organizado y obstrucción de operativos realizados por instituciones mexicanas. Sin embargo, después de establecer una conversación con el maestro Ramón Celaya Gamboa , la redacción de este medio pudo tener una visión más amplia de qué es lo que presentó el jefe del ejecutivo federal.

Celaya Gamboa cuenta con una maestría en derecho penal y es un especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio, seguridad pública y procuración de justicia. Es catedrático de las universidades Anáhuac e Iberoamericana. También ha colaborado con la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en las áreas de análisis de inteligencia y en la extinta Policía Federal (PF) como subdirector de planteamiento táctico. Por tal motivo, Infobae México se puso en contacto con él para pedir su opinión respecto a la iniciativa de López Obrador.

Al iniciar la entrevista con el analista, señaló que la iniciativa “sí lleva una dedicatoria, aunque el gobierno lo niega”; no obstante, especificó que no era necesario que estos cambios fueran implementados en la Ley de Seguridad Nacional, pues dicha ley “regula aspectos de una defensa activa de la nación, aspectos de seguridad nacional pero que tienen que ver con la defensa a la soberanía integridad de la nación”. En este sentido, lo que se debió de haber alterado son los convenios y acuerdos bilaterales en materia de seguridad, pues en ellos “se define claramente cuál es el alcance de la cooperación bilateral, cuales son las modalidades de actuación y las permisiones”.

Eso está mal planteado. Es un equívoco porque no se necesitaba, ya existe y la vía adecuada eran los convenios internacionales bilaterales que tiene México celebrado con Estados Unidos

En cuanto a las repercusiones que tendría en la administración pública de ‘este lado del río’, Celaya Gamboa también mencionó que va a regular a funcionarios mexicanos para que no actúen de manera unilateral con las agencias de seguridad estadounidenses sin que tengan que informar o reportar al gobierno mexicano.

“Se ha informado muchas ocasiones que la Secretaría de Marina Armada de México ha tenido contactos con la DEA y con la CIA sin que tenga una regulación del gobierno mexicano, aquí sí es donde va a incidir, aquí va a ser un total cambio” , ejemplificó.

También explicó que esto no está relacionado con el Grupo de Coordinación Bilateral de la SRE, pues “este grupo es precisamente para planear las operaciones de la agencia extranjera en territorio nacional, es decir, que si se trata de la DEA o la CIA”.

Posteriormente, Infobae México le preguntó al catedrático cómo esta iniciativa evitaría el espionaje e intervencionismo que se presupone en el texto redactado por el presidente, a lo que contestó que esta iniciativa se trata de “limitar totalmente las operaciones de autoridades policiacas de Estados Unidos y reducirlas al mínimo, porque si leemos el texto, vemos aspectos como que tienen que rendir un informe mensual a la SRE y SSPC acerca de las actividades. Esto yo no lo veo posible, no lo veo en la práctica a una autoridad americana sabiendo como trabajan que estén dando cumplimiento a este ordenamiento”. También dijo que esto podría generar fricciones entre autoridades o, en todo caso, entorpecería el funcionamiento, “tendremos que ver cómo responde el gobierno de Estados Unidos ante estas limitantes”.

El analista explicó cómo se pervirtió la relación entre autoridades estadounidenses y mexicanas. “Todas las agencias de seguridad americana tienen una contraparte mexicana”, que es con quien deben de tratar. La DEA con la Guardia Nacional y la CIA tenía al Cisen; sin embargo, en la práctica, estas relaciones no se acataban. Por ejemplo, la DEA prefería tratar con la Marina porque era quien más confianza le inspiraba.

El problema es que no había control de las operaciones que se hacía con la autoridad mexicana: no se le informaba a nadie, nadie tenía conocimiento, no había un registro de qué operaciones se realizaban ni sus resultados