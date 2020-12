EEUU impuso sanciones contra 14 altos cargos de China por implantar la ley de seguridad nacional en Hong Kong

Represión en Hong Kong. (Reuters)

Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este lunes sanciones contra 14 altos cargos del Congreso Nacional Popular de China, en medio de la campaña de presión sobre Beijing por “destripar” el Consejo Legislativo de Hong Kong y sus procesos democráticos con la promulgación de la ley de seguridad nacional.

Esta nueva ronda de sanciones contra China por implementar la ley de seguridad nacional sobre Hong Kong, una normativa impuesta desde Beijing y cuestionada por la oposición interna, hace “a los responsables rendir cuentas por estos actos descarados”, según ha explicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Esta normativa aplicada sobre la antigua colonia británica se ha usado “repetidamente para sofocar la disidencia y arrestar a aquellos que protestan contra las políticas opresivas de Beijing”, ha criticado Estados Unidos.

Los 14 sancionados son Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Du, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng y Wu Weihua, todos ellos vicepresidentes del comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo, que estarán sujetos a restricciones de visado y, junto a sus familiares inmediatos, no podrán viajar a Estados Unidos.

También se bloquearán sus activos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos o en posesión o en control de personas estadounidenses y, en general, “se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con ellos”.

Los activistas a favor de la democracia Ivan Lam y Joshua Wong llegan al Centro de Recepción de Lai Chi Kok después de ser sentenciados a prisión por reunión no autorizada cerca de la sede de la policía durante las protestas antigubernamentales del año pasado en Hong Kong, China 2 de diciembre de 202. REUTERS/Tyrone Siu

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, ha asegurado este lunes que Pekín tomaría contramedidas si Estados Unidos continuaba por “el camino equivocado”.

En este sentido, ha añadido que se oponen “firmemente” y condenan “enérgicamente la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China y las sanciones al personal chino con el pretexto de Hong Kong”.

Esta nueva ronda de sanciones se da en medio de la campaña de presión de la Administración del presidente, Donald Trump, contra Pekín antes de que ceda su puesto en la Casa Blanca al presidente electo, Joe Biden, que se ha mostrado reticente a este tipo de acciones de sanciones unilaterales que ha venido imponiendo el actual inquilino del Despacho Oval.

Por otra parte, la Policía de Hong Kong ha informado este martes de la detención de ocho personas por cargos relacionados con las protestas prodemocracia acontecidas en julio, entre ellos tres ex legisladores.

Según la declaración de las autoridades policiales, los detenidos están acusados de incitar a participar en una reunión no autorizada, de celebrar u organizar una asamblea no autorizada y de participar a sabiendas en una reunión no autorizada.

Los manifestantes asisten a una manifestación exigiendo que los líderes de Hong Kong renuncien y retiren el proyecto de ley de extradición, en Hong Kong, China, 16 de junio de 2019. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo To match Special Report HONGKONG-DEMOCRACY/ACTIVISTS

Este martes por la mañana, la Policía ha llevado a cabo redadas en las casas de los arrestados.

Entre los detenidos se encuentran los exlegisladores Eddie Chu Hoi-Hick y Leung Kwok, el expresidente del Partido Demócrata Wu Chi-Wai y el co-convocador del Frente de Derechos Humanos Civiles Figo Chan.

Leung ha retransmitido su detención en directo a través de su cuenta de Facebook, según ha informado el South Morning China Post.

Estas detenciones se producen un día después de que las fuerzas de seguridad detuvieran a ocho personas por una manifestación en la Universidad de China celebrada el mes pasado.

Mientras que la semana pasada, el activista Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, fue condenado a trece meses y medio de cárcel tras declararse culpable del asedio durante horas de una comisaría. Los también activistas Agnes Chow e Ivan Lam fueron condenados a 10 y 7 meses de prisión respectivamente.

Con información de Europa Press

