AMLO sobre sus adversarios: “No tenemos una oposición muy fuerte”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en su conferencia de prensa que “no hay una oposición muy fuerte, al ser cuestionado sobre si considera que sus adversarios han puesto en marcha una estrategia de “golpe blando”, para atacar su administración.

“La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia; entonces, no hay nada que temer.

Tiene que haber oposición, si no, sería una dictadura, no habría democracia. Es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, como es el caso del gobernador de Nuevo León, de Tamaulipas y otros, es normal, es consustancial a la democracia”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que la oposición en parte sustancial de la democracia, pero llamó a sus adversarios a seguir actuando por la vía pacífica.

“Nada más es que se siga actuando por la vía pacífica y en el marco de la Constitución, de las leyes y que haya debate, diálogo, que haya debate y que se informe a la gente y que se argumente, que cada quien dé su punto de vista, prohibido prohibir. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera, nos pasaríamos todo el tiempo bostezando”, dijo.

El mandatario mexicano también explicó que lleva años luchando por una transformación social y por eso está acostumbrado a resistir los ataques de sus adversarios; porque además, “resistir”, ahora significa ahorro para el gobierno que se traduce en becas y beneficio a personas a través de programas sociales.

“No se puede, es que los pueblos son más que los gobiernos, o sea, el poder dimana del pueblo, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, eso no hay que olvidarlo. Entonces, en Jalisco, en Nuevo León, en Tamaulipas manda el pueblo.

Nosotros somos representantes del pueblo, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que piensa y hace el pueblo soberano, esa es la democracia.

Entonces, si hay una polémica entre el presidente y un gobernador, pues el pueblo escucha, tiene los distintos puntos de vista y el pueblo actúa con criterio, decide.

¿Y cuándo se expresa quién tiene la razón o de a quién le da el pueblo la razón? Pues cuando hay elecciones o cuando hay un ejercicio de democracia participativa, se consulta al pueblo.

Por ejemplo, en la polémica esta sobre las participaciones federales, pues hay una Ley de Coordinación Fiscal y yo siempre invito a los gobernadores opositores a que presenten una iniciativa de reforma a la Constitución”, señaló.

López Obrador aprovechó para hacer nuevamente un llamado a los gobernadores panistas, que integran la llamada “Alianza federalista”, que presenten una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal si quieren recibir más recursos federales, pero les aclaró que “no se puede gobernar a partir del chantaje”

“No se puede gobernar a partir del chantaje. (Dicen) ´A ver, ya no voy a criticar al presidente pero cuántos recursos adicionales nos van a enviar´; lo que diga mi dedito”, dijo el mandatario mexicano al mismo tiempo que movía negativamente su dedo.

Explicó que “resistir ataques” significa un ahorro para el gobierno, pues dijo que con algunos medios de comunicación pasa lo mismo, realizan campañas en su contra para que el gobierno haga convenios de publicidad millonarios.

“Lo mismo de los medios, ¿no? ‘¡Ah!, ¿ya no voy a tener convenio de publicidad?, aguántate, aguántate, ya vas a ver, ahí va la campaña’. Todos en coro ¿no?, a criticar; pero ‘si hay convenio, nos entendemos’. Pues no, porque un convenio para que no critiquen al presidente puede significar 200, 300, 400, 500 millones de pesos y yo lo veo, lo traduzco eso en becas para estudiantes pobres.

Entonces, ¿qué digo? Si ya estoy acostumbrado a recibir ataques, porque ya llevamos tiempo luchando, aguanto. Además, tengo mi consciencia tranquila, ese es mi escudo, y nos ahorramos 300, 400, 500 millones, cuántas becas para niñas, niños pobres. Eso es todo”, concluyó el presidente López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: