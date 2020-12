“Sigamos disrumpiendo”: Estefanía Veloz contestó a ola de críticas de Ricardo Salinas Pliego y las redes sociales por su Tik Tok sobre el aborto

Estefanía Veloz se ha vuelto objeto de fuertes críticas luego de publicar un TikTok “tutorial” sobre como abortar antes de las 12 semanas de embarazo con misoprostol. Ante los ataques en rede sociales, la joven feminista contestó que con la polémica se logró posicionar el tema en la agenda pública para deconstruir los mitos sobre el aborto.

Entre quienes la criticaron estuvo el empresario Ricardo Salinas Pliego quien incluso hizo un llamado al Canal Once, en el que colabora la también abogada, para arremeter en contra del video viralizado:

Canal Once, estaba por dormir cuando vi el TT #EstefaniaAsesina, pensé en #ladyEscondeImpuestos, la niña con la que tuve un desacuerdo hace poco y pensé... no puede ser la misma que no me quiso presentar sus impuestos. Esto del video definitivamente no se vale Estefania Veloz