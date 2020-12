Como una pelea de ratas: Mauricio Martínez comparó el pleito de Salinas Pliego con Estefanía Veloz y el empresario no se quedó callado

El actor Mauricio Martínez se sumó al escándalo luego de que se diera una confrontación entre la abogada Estefanía Veloz y el empresario dueño de TV Azteca y Elektra, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, en una serie de intercambios en Twitter. Martínez hizo referencia a Veloz y a Salinas con otro video viral en donde se pueden ver a dos ratas peleando en un mercado.

El conflicto inició el miércoles 3 de diciembre, cuando el Servicio de Administración Tributario (SAT) conminó a Elektra el pago de más de 1,431 millones de pesos en cuestión de impuestos, lo que hizo que Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, publicara un twit en donde dio a conocer que el fallo de las autoridades. A esta publicación se sumó Pedro Ferriz Hijar, quien quiso crear polémica y mencionó la cuenta de Salinas Pliego.

Como cabría esperarse, el empresario (o su community manager) respondió lo siguiente:

¿Temerle yo, a quién? ellos saben bien como son estos procesos, esperemos que todo salga bien y claro que pagaré impuestos, como siempre lo he hecho, conforme a la ley y que estén correctos. Imagínese usted si todos pagáramos lo que nos cobra la CFE a veces, y sin chistar

Posteriormente, al conflicto se unió Estefanía Veloz, quien le dijo que ese costo que tiene que pagar

La discusión entre ambos no fue cosa breve pues el intercambio de tweets tuvo de todo, desde recriminaciones por la insistencia del empresario a reabrir a las actividades a pesar de los picos que está teniendo la pandemia de COVID-19, hasta el costo de la vestimenta que usa Estefanía, en donde el empresario criticó que usara marcas de lujo como unos tenis “Gucci”, con lo cual tachó de incongruente a la abogada.

A esto se vino sumar la participación de Mauricio Martínez, quien decidió poner un video en donde aparecen dos ratas peleando en un mercado, por lo que el histrión simplemente puso el comentario: “La Veloz y Don Ricardo en Twitter”.

A pesar de que el conflicto entre ambos se alargó demasiado, fue causa de tendencia en las redes sociales. Esto fue algo que quiso aprovechar el actor quien hizo una referencia de dicha discusión en un comentario aparte y sin vincular las cuentas de Estefanía ni de Ricardo, como si quisiera que lo vieran todos menos ellos.

Sin embargo, parece que los tiempos de cuarentena le han dado mucho tiempo libre al dueño de TV Azteca, por lo que poco tiempo después logró encontrar el comentario del acto, le dedicó una respuesta con el mismo tono con el que se dirigió a Estefanía, a quien también le dejó un mensaje:

Mauricio Martínez, etiquéteme, no sea así, para venir a saludarlo... no vaya a ser que resulte usted tan divertido como la señorita de ayer y yo me esté perdiendo la oportunidad de ponerlo en su lugar