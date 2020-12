El impacto del COVID-19 en la economía mexicana: cuáles han sido los aciertos de López Obrador y cuáles son los retos

Analistas evaluaron el gobierno de AMLO a dos años de su toma de protesta (Foto: Reuters / Henry Romero)

A dos años de que iniciara la administración de Andrés Manuel López Obrador numerosos columnistas se han pronunciado tanto a favor como en contra de la gestión federal en materia económica; sin embargo, constantemente señalan puntos especializados que difícilmente pueden ser entendidos por la mayoría de la población. Por ese motivo, Infobae México se puso en contacto con especialistas interdisciplinarios de distintas universidades de prestigio para poder entender la administración de la 4T.

Cabe rescatar que este análisis ve la luz en un contexto particular, pues mientras el COVID-19 continúa generando estragos tanto en materia sanitaria como económica, la proximidad a las elecciones intermedias del sexenio ha incrementado las manifestaciones políticas contra AMLO por parte de los grupos derrotados en la justa electoral del 2018.

Para materializar este trabajo, se contactó a Walter M. Arellano , doctor en derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM . coordinador de Formación y Docencia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS); al doctor Ignacio Ibarra , director de Carrera y Asesor Académico en Economía en la Región Centro Sur del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ; y al doctor Agustín Bendreff Desilus, investigador de la Facultad de Negocios, de la Universidad La Salle .

En la entrevista que se estableció con el académico Arellano Puedjs, se abordó el tema de gobernabilidad y presupuesto, pues a la redacción le llamó la atención la relación que existente entre ambos conceptos y las dificultades que se puedan presentar con la presencia del nuevo coronavirus.

Al respecto, el egresado de la máxima casa de estudios refirió que “la pandemia está sacando a la luz las contradicciones del sistema neoliberal” ; sin embargo, la burocracia de la 4T se ha visto solidaria y ha realizado donaciones mensuales y de su aguinaldo. Esto indica una lógica operacional más humana en la clase política, lo cual abona a las políticas de austeridad republicana y un gobierno austero y eficiente.

“Esto nos permite ser realistas, lo que se debe de hacer es disciplinar al aparato burocrático y adelgazarlo ante la adversidad”, explicó.

“¿El adelgazamiento de la burocracia no la deja vulnerable ante el neoliberalismo?”, se le preguntó.

El docente indicó que hasta el momento no se ha manifestado esto. Como las aportaciones son voluntarias y sin ningún sistema coercitivo, se manifiesta de “buena fe” de los servidores, algo que calificó como inédito en México. De acuerdo con lo declarado por Arellano, estas aportaciones van directo al sistema de salud para atender la crisis del COVID.

Ante el reto que esto representa se le cuestionó si con las aportaciones mencionadas alcanza para reforzar el sistema, a lo que contestó que no se sabe aún “cómo la pandemia aún no termina no nos ha pasado la factura” . Lo que sí es que la administración de López Obrador se ha visto sumamente responsable y calculada, “pues no se cae en la dispersión de recursos de modo paternalismo, como en EEUU, donde se dio dinero a la gente de manera irreflexiva”.

Después se le preguntó sobre la reactivación económica en México y al reflexionar sobre este tema, en una perspectiva global, el doctor en derecho ejemplificó con la reactivación en Europa, que se está viendo trastocada por la segunda ola del SARS-CoV-2, “ellos no sabían que iba una segunda oleada y eso cambiará sus proyecciones de crecimiento”. Por lo cual se refirió respecto a los detractores de AMLO que lo acusan de una mala administración y lo señaló de un ejercicio “irresponsable” de comunicación, pues nadie sabe qué es lo que puede pasar con esta pandemia. “Estamos como en Ensayo sobre la ceguera ‘a ciegas y tomados de la mano a un lugar desconocido’” , concluyó.

El doctor Ibarra fue más técnico en su análisis. Abordó los datos que se pueden consultar de manera libre en el Banco de México (Banxico) y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde rescató el Indicador Oportuno de la Actividad Económica en el que se demuestra que sí hay crecimiento, pero lento. En dicho reporte se puede consultar la gráfica del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que muestra la caída que se tuvo en 2020 debido al COVID-19 y demuestra el crecimiento económico que se ha tenido gracias a la reapertura escalonada.

También mencionó que en este indicador se manifiesta una tendencia a la baja desde los últimos trimestres de Enrique Peña Nieto; sin embargo la caída más grande fue este año.

Al preguntarle qué tanto interviene la administración de AMLO, el doctor del Tec de Monterrey dijo que va más allá de un actor, que si bien, algo tiene que ver no figura en todo el fenómeno. Para ser más especifico, señaló tres factores:

1.- La caída de la economía en EEUU.

2.- La inexperiencia ante el COVID-19.

3.- La cancelación de contratos de prestación de servicios en materia de hidrocarburos.

El primer punto refiere a la interdependencia que tiene México con EEUU, país donde ya se veía una caída en su economía. Esto puede explicar la caída de México, “obviamente, la llegada del COVID lo empeoró todo”; sin embargo, apuntó, que en la medida en que EEUU se recupere, México lo hará.

También refirió al reporte de la actividad económica de Gerardo Esquivel Hernández, gobernador del Banxico, en el que se explica a detalle la variabilidad del comportamiento económico de la república hasta 2019, donde distintos indicadores dan cuenta de que existe una desaceleración en las manufacturas tanto mexicanas como las estadounidenses.

El experto también refirió que el T-MEC viene a dejar por sentado, en un marco legal concreto, las relaciones comerciales entre los países que forman parte del tratado con la finalidad de que ninguna administración local pueda alterar su contenido, de este modo, ningún gobernante afectará la relación económica.

En el segundo punto, es algo que se ve manifestado en todo el mundo, pues hasta que no se tenga una vacuna efectiva contra el COVID-19 no se podrá garantizar una reactivación económica efectiva. Cabe recordar que no sólo basta con la creación de la vacuna, sino que ésta debe de ser correctamente distribuida entre la población.

También refirió que es importante observar a Europa y el manejo de la segunda ola de COVID-19 y replicar los buenos procesos para la reactivación en México. Asimismo, para la reactivación, Ibarra enfatizó lo importante que será prestar atención especial a los sectores turístico, restaurantero, y del ocio fuera de casa. Así como repensar el valor del trabajo, pues las tecnologías digitales y de comunicación han permitido que algunos sectores se vuelvan igual de productivos con menos personal.

En cuanto al último punto, fue más concreto, pues lo que se pone en riesgo es la certidumbre financiera de México y la disposición de invertir en territorio nacional.

Por su cuenta, el doctor Bendreff Desilus opinó que si se pone en perspectiva los acontecimientos nacionales e internacionales, “podemos decir que va bien López Obrador” .

Tomando en cuenta la llegada del COVID, la república “va a tener un crecimiento negativo como otros países. México tiene un crecimiento muy negativo, de alrededor casi el 10% y eso preocupa mucho ”. En tanto si esto es culpa de la administración, especificó que es muy pronto para saberlo, pues lo que debe de hacer el gobierno es aprovechar adecuadamente el periodo de recuperación.

Infobae México también preguntó del desempeño de Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a lo cual también refirió que es apresurado calificar el desempeño de Hacienda ante la crisis; sin embargo, también dijo que “es difícil ver la política fiscal como elemento predominante para que pueda ayudar a la política económica”.

Ante esto, el doctor manifestó su preocupación en cuanto a apoyos a las PyMes, porque son estas las que generan más ingreso y para que, en adelante, esas personas vulnerables que reciben un apoyo puedan ingresar a una población económica activa.

En cuanto a las perspectivas económicas de México para el 2021, Bendreff Desilus rescató lo dicho por la OCDE, que estima que se puede crecer de entre un 5 o a un 6 por ciento; sin embargo, habrá que esperar a que termine el sexenio para poder sacar el promedio de crecimiento de esta administración. También se mostró optimista en cuanto a la recuperación de empleos en el periodo post COVID; sin embargo, subrayó la necesidad de la vacuna.

Asimismo, refirió que con la reactivación económica en puerta, se espera que los precios de los hidrocarburos suban, pues a mayor demanda, mayor costo, lo cual favorecerá a Pemex y en cuanto al turismo, también se tienen buenos pronósticos para este sector.

Finalmente, recomendó que una mayor inversión en educación, pues si algo demostró la presencia del COVID-19 es que se debe de estar a la vanguardia en innovación, para que los estragos generados por posibles pandemias futuras no sean tan elevados como ahora.

“Si no se invierte en educación, siempre habrá desfase en innovación […] México sigue gastando muy poco, pero muy poco del PIB en educación” , refirió, lo cual tendrá repercusiones negativas a largo plazo.

