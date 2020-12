Son 32 y no 97 los compromisos que ha cumplido López Obrador: Sí por México

(Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

La organización ciudadana “Sí, por México” aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con el 43% de los 100 compromisos anunciados el primero de diciembre del 2018, el día que tomó protesta.

El área de investigación, integrada por especialistas en economía, desarrollo social, estudios legislativos y de políticas públicas, dio a conocer su primera investigación: Semáforo de cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal, la cual desmiente los 97 de los 100 compromisos cumplidos que el mandatario anunció tras su toma de protesta.

Según el estudio, la administración actual ha concretado de manera parcial 19 compromisos, cuatro no pueden ser verificados y sólo 32 pueden catalogarse como cumplidos, de manera que es el gobierno que ha cumplido la menor cantidad de metas respecto a sexenios previos, durante el mismo periodo.

“Cuando se comparan los resultados con los de gobiernos anteriores, destaca que el actual ha sido menos efectivo para cumplir sus propias metas en los primeros dos años. Por ejemplo, en el mismo lapso, el de Fox llevaba un 16% de cumplimiento, Calderón 15% y Peña Nieto 18%. Pero la comparación más dramática se da cuando se contrastan los retrocesos. El 42% del gobierno actual es diametralmente mayor a los porcentajes de retroceso de 9%, 12% y 7% de los gobiernos anteriores”, se lee en el análisis.

Y es que cabe recordar que el pasado martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió dos años de administración y en su informe presumió el cumplimiento del 97%, al asegurar que sólo quedan pendientes la descentralización del Gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

No obstante, cabe señalar que los criterios utilizados por el grupo opositor para ver si se han cumplido o no con los compromisos son: si un programa social tiene una cobertura menor al 75%; si no hay un aumento de fondos en el presupuesto asignado; si no se cumple con los plazos establecidos; si el cambio legal no es una realidad, y si los resultados son contrarios a los prometidos.

En ese sentido, el análisis refiere que pese a que el Gobierno actual ha tenido en el centro de su discurso el lema “primero los pobres”, el eje más afectado de los tres que contempla el Plan Nacional de Desarrollo ha sido el de “Bienestar”, con retroceso promedio del 50% de los indicadores.

De igual modo, la investigación arroja que no se ha garantizado la matrícula de 300,000 estudiantes en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, donde únicamente hay 32,000 inscritos, que representa sólo el 10% de lo comprometido.

Por otro lado, no se mantuvieron las estancias infantiles para madres trabajadoras; solo ha beneficiado al 7% de las usuarias, una reducción del 93%.

Tampoco se ha respetado el compromiso de no permitir proyectos económicos y turísticos que afectan al medio ambiente, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.El compromiso de dar atención a los pueblos originarios tampoco se ha cumplido e incluso se ha reducido el presupuesto asignado a los programas de apoyo en la materia.

A pesar de lo anterior y en un contexto de pandemia, López Obrador llegó a dos años de sexenio con el 34% de desaprobación frente a un 61% de aprobación, de acuerdo con las cifras de la última encuesta realizada por la agencia de investigación especializada en opinión pública, Enkoll.

Según el estudio de la agencia conocido como “Amlómetro”, el mandatario mexicano llegó a su primer año con una aprobación de 72%, es decir, 11 puntos más respecto a la del segundo año.

