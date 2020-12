Morena recibió más de 60 registros de candidatos a gubernaturas para el proceso electoral de 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Tras anunciar que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) abrió sus registros a todos los militantes o simpatizantes de sus principios políticos en búsqueda de candidatos rumbo al proceso electoral de 2021, Mario Delgado, presidente del partido, informó que se han registrado más de 60 aspirantes.

“Hoy concretamos un hecho inédito en la política mexicana: por primera vez un partido abrió sus registros a todas y todos los militantes y simpatizantes que quieran participar como candidat@s a diferentes gubernaturas, de manera libre y transparente. Y ese partido es #Morena”, escribió el dirigente nacional de Morena a través de sus redes sociales.

Delgado dio a conocer, en conferencia de prensa, que la primera jornada de registro de aspirantes a gubernaturas por los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Sonora, Baja California y Baja California Sur, se hizo de manera abierta, libre y transparente.

Reveló también que se registraron 63 aspirantes a gubernaturas, entre ellos 45 hombres y 18 mujeres; de los cuales, 60 aspirantes corresponden a los siete estados que tenían estipulado el día 4 de diciembre como día de registro y tres que corresponden a los estados de Sinaloa y Tlaxcala, mismos que tienen fecha el día 5 de diciembre.

A través de una encuesta serán elegidos los candidatos a gobernar Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala (Foto: Cortesía Morena)

A pesar de no haberse revelado la identidad de los mismos, en cuanto al desglose de los registros por cuestión de género, Mario Delgado detalló que por Nuevo León se presentaron cinco hombres y dos mujeres; por San Luis Potosí fueron 10 hombres y dos mujeres; en Baja California fueron seis hombres y dos mujeres; Baja California Sur tuvo cuatro hombres y cuatro mujeres como aspirantes; Guerrero registró a 13 hombres y cinco mujeres; Sonora dos hombres y el estado de Colima registró a cinco mujeres.

Sin embargo, Delgado también insistió en que la mejor manera de asegurar el triunfo de su partido en la siguiente jornada electoral, es que los candidatos sean perfiles conocidos por la sociedad, pero no es lo único, pues también deben mostrarse dispuestos a “asumir los compromisos y valores del partido: no mentir, no robar, no traicionar y a impulsar la Cuarta Transformación”.

“Estoy seguro que de quienes se han registrado el día de hoy, saldrán los futuros gobernadores o gobernadoras porque el pueblo de México va a decidir quiénes van a representar a Morena en las elecciones“, dijo ante la prensa.

Por último, detalló que las encuestas será la metodología que utilice el partido para la selección final de candidatos. De acuerdo con el dirigente, dicho método medirá la honestidad y la cercanía que tienen los aspirantes con la gente, seleccionando así a los mejores perfiles.

Los registrados deben mostrarse dispuestos a “asumir los compromisos y valores del partido: no mentir, no robar, no traicionar y a impulsar la Cuarta Transformación”. (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, Mario Delgado reveló a través de sus redes sociales que el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ya oficializó su interés por ser gobernador del estado de Sonora.

Con un tuit y algunas fotografías, Delgado aclaró que “Alfonso Durazo fue invitado por unanimidad para buscar la candidatura a gobernador de #Sonora y llevar los principios de la #4T a su entidad”.

El ex funcionario público presentó su registro en la sede del Movimiento Regeneración Nacional junto a los aspirantes antes mencionados.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Encuestas, movilización y pluralidad: el plan de Alejandro Rojas para que Morena gane en 2021 como lo hizo AMLO

“No podemos convertirnos en nuestros propios enemigos”: aspirantes de Morena acuerdan unidad rumbo a 2021

Hemos consolidado legalmente la 4T: así presumió Monreal la “agenda progresista” de Morena en el Senado