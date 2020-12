“No hay ninguna sorpresa, no hay pleito”: Alfonso Romo tras su salida de la Coordinación de la Oficina de Presidencia (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficia de la Presidencia en el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que no hay ningún conflicto de fondo.

El ex funcionario público confirmó en una entrevista con Azucena Uresti que únicamente se hizo un acuerdo de colaboración por dos años, y como el periodo terminó, volverá al sector privado.

“No pasó nada. El escrito es sumamente claro. Siempre negué que iba a estar yo en el gabinete y luego acepté. Le dije al presidente que no es mi vocación, no soy funcionario público, no entiendo al gobierno, yo soy del sector privado, de ahí soy, pero con mucho gusto te ayudo por dos años. Así lo convenimos, fue planeado desde el principio. No hay ninguna sorpresa, no hay pleito”, dijo ante las cámaras.

Además, aclaró que tampoco hubo ningún conflicto de intereses, pues durante su gestión incluso “se cuidó de más”, y a pesar de todo, no se arrepiente de haber tomado la decisión de enlistarse en el servicio público.

“Nada, nunca he tenido nada, nunca hice ni en el pasado ni ahora. Me molesta que la sospecha en un país como este se haga realidad; me estaba yo cuidando de más. Sin embargo, por tratarse de quien se trataba, el proyecto de transformación, lo molesto que estábamos con lo que heredamos en el pasado, pues acepté y no me arrepiento ni .001%”, aseguró en Milenio Televisión.

El ahora ex funcionario público estuvo frente a su cargo por dos años, pero aseguró que continuará colaborando con el gobierno desde el sector privado (Foto: Cuartoscuro)

También aseguró que se queda con lo mejor de las críticas y en cuanto a su desempeño, la calificación la dejó en manos del pueblo de México, el sector empresarial y el gabinete, pero sí aclaró que se trató de una de las tareas más gratificantes de su carrera.

“Sí te puedo decir que fue una extraordinaria experiencia, yo nunca había sentido la satisfacción de poder influir en la vida de miles. El presidente me dio esa oportunidad, la tomé, me encantó, pero mi campo es otro, por eso es que el presidente fue muy claro: seguiré siendo un puente, me encanta articular y estoy convencido de que la única medicina para combatir la pobreza es la inversión privada”, reflexionó Alfonso Romo.

También aseguró que ahora su colaboración o conexión con el gobierno y el sector privado puede ser mucho más exacto porque ahora conoce “ambas caras de la moneda”.

“No es nostalgia. Lo que pasa es que esta entrevista es muy importante porque quiero dejar claro de que siempre dije dos años, lo cumplí. Ahora tengo un reto doble. Estoy contento de volver a mi sector, pero estoy más contento de poder ayudar a mi sector desde allá, habiendo conocido el sector público de adentro. Creo que puedo ayudar más porque ahora conozco los dos lados de la moneda”.

El Wall Street Journal señaló a Romo en 2018 como un empresario no del todo fiable (Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

También aseguró que hubo algunas diferencias entre la gente del gobierno y la oficina de Presidencia, pero no pueden ser más grandes que el destino al que deben llegar todo y por ello, siempre hicieron lo que era mejor para el país.

Ni harto ni decepcionado o no seguiría. Así de claro. Una cosa es batallar y otra decepcionarse, y en la guerra para ganarla, hay que ganar muchas batallas y no nos pueden desaminar las pequeñas peleas si el objetivo mayor es más grande que los tropiezos a corto plazo. Eso me motiva a seguir. Entre más me la ponen difícil, más me gusta entrarle”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Fue el freno a muchas ocurrencias”: la Coparmex reconoció la labor de Alfonso Romo en la 4T

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de Presidencia: “Seguirá siendo enlace con el sector privado”, informó AMLO

El “gran despertar” de Alfonso Romo: FRENAAA le dio la bienvenida tras abandonar la Coordinación de la Oficina de Presidencia