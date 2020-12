El “gran despertar” de Alfonso Romo: FRENAAA le dio la bienvenida tras abandonar la Coordinación de la Oficina de Presidencia

Frente Nacional Anti AMLO dio la “bienvenida” a Alfonso Romo, horas más tarde de haber dejado la Coordinación de la Oficina de Presidencia (Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficia de la Presidencia en el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien le dedicó unas palabras a través de un mensaje en las redes sociales.

Horas más tarde, apareció en Twitter un mensaje del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) en el que supuestamente le dan la bienvenida al ex funcionario público, pero sin más especificaciones o detalles.

En el mensaje además, agregaron el cuestionamiento “¿seguirá Olga Sánchez C?”, en referencia a la actual secretaria de gobernación del ejecutivo federal, como si fuese a abandonar su puesto en fechas próximas.

“El Gran Despertar funciona. Poncho Romo despertó!!! Bienvenido a FRENA! Seguirá Olga Sánchez C? Hagan sus apuestas... La 4T en baja. #LopezGobiernoFallido #AFrenaNadaLoFrena”, escribieron en un tuit.

Además, etiquetaron al empresario Gilberto Lozano, quien es conocido por ser el actual dirigente del movimiento opositor a las políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficia de la Presidencia en el gobierno de la Cuarta Transformación (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido una opinión al respecto, pues incluso Andrés Manuel aseguró que Romo seguiría siendo su principal enlace con el extranjero.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, aseguró el mandatario en la publicación de sus redes sociales oficiales.

Pedro Ferriz de Con, otro de los simpatizantes de FRENAAA, quien se ha mostrado realmente activo alrededor del movimiento, emitió su declaración sobre la salida de Romo en Twitter, pero no adelantó nada sobre un apoyo su oposición.

”Si Alfonso Romo hasta aquí llegó, qué podemos esperar en adelante sin que haya cerca de AMLO alguien que sepa lo que es pagar un sueldo. López piensa que las empresas funcionan solitas. El de Tabasco solo sabe mamar de la ubre”, escribió el comunicador.

Etiquetaron al empresario Gilberto Lozano, quien es conocido por ser el actual dirigente del movimiento opositor (Foto: Captura de pantalla)

Andrés Manuel López Obrador señaló Romo Garza fue el primer empresario en unirse al movimiento de “transformación”. A modo de descripción, López Obrador dijo que su “amigo” es un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, escribió el mandatario.

Por su parte, Romo tuvo una entrevista con Azucena Uresti, en la que aseguró que no pasó nada antes o después de su salida de la coordinación de la oficina de presidencia.

Confirmó, además, que el trato entre ambos fue que Alfonso Romo únicamente estaría con el gobierno federal por dos años y después volvería al sector privado, “donde pertenece”, pues aseguró que “su vocación no es ser funcionario público”.

Aseguró que del gobierno federal se va con todo en mente, con las críticas positivas de las que aprendió, así como de los aciertos (TW: @lopezobrador_)

Aseguró que del gobierno federal se va con todo en mente, con las críticas positivas de las que aprendió, así como de los aciertos, mismos que deben ser calificados por la gente y el sector empresarial o el gabinete lo califiquen.

“Sí te puedo decir que fue una extraordinaria experiencia, yo nunca había sentido la satisfacción de poder influir en la vida de miles. El presidente me dio esa oportunidad, la tomé, me encantó, pero mi campo es otro, por eso es que el presidente fue muy claro: seguiré siendo un puente”, reflexionó Alfonso Romo en Milenio Televisión.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Fue el freno a muchas ocurrencias”: la Coparmex reconoció la labor de Alfonso Romo en la 4T

Los hermanos Clouthier protagonizaron pelea por la salida de Romo del gabinete presidencial

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de Presidencia: “Seguirá siendo enlace con el sector privado”, informó AMLO