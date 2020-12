“Fue el freno a muchas ocurrencias”: la Coparmex reconoció la labor de Alfonso Romo en la 4T

La Coparmex reconoció labor de Poncho Romo (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció la labor de Alfonso Romo como coordinador de la Oficina de la Presidencia.

A través de redes sociales, el líder empresarial dijo este miércoles 2 de diciembre que el empresario de Nuevo León prestó sus servicios en momentos complejos para el país y que gracias a él se pudieron detener varias “ocurrencias” del jefe del ejecutivo federal que hubieran resultado negativas para México.

“Reconozco la gestión de Alfonso Romo como Jefe de la Oficina de López Obrador. En circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión. Lo más valioso de su paso por el gobierno de México, fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales ”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Gustavo de Hoyos reconoció el trabajo de Alfonso Romo vía Twitter

Cabe recordar que Alfonso Romo funcionó como el enlace directo de la presidencia con el alto empresariado mexicano. Aunado a esto, también caía en su responsabilidad establecer diálogo con los empresarios que no veían con buenos ojos las políticas mercantiles de AMLO.

Tal es el caso de la Coparmex, confederación que hasta este 31 de diciembre estará presidida por De Hoyos Walther, quien siempre se manifestó en contra de las políticas económicas promovidas por la 4T, como cuando señaló los peligros del paquete económico 2021, pues se reducía el gasto destinados a estados y municipios.

Y es que la mañana de este miércoles, el jefe del ejecutivo federal anunció la salida de Poncho Roma de su gabinete. A través de sus redes sociales el mandatario nacional publicó una foto con el ingeniero agrónomo durante un desayuno y explicó su salida.

López Obrador hizo el anuncio sobre el fin de la colaboración de Romo en la Oficina de Presidencia

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”.

En cuanto al motivo de la salida, AMLO explicó que el empresario está más comprometido con lo que puede aportar que con el cargo y subrayó que entre ellos existe una verdadera amistad.

“ Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo ”, dijo.

Finalmente agradeció a Romo haber sido el primer empresario en adherirse a la cuarta transformación.

Asimismo, Gustavo de Hoyos no fue el único que lamentó la ida de Romo del gabinete de AMLO, Manuel Clouthier, hermano de Tatiana Clouthier Carrillo, estimó que sin la presencia de él, el gobierno de López Obrador se radicalizará más.

Tatiana Clouthier y su hermano Manuel Clouthier se enfrascaron en una discusión al respecto de la renuncia

“Bien por Alfonso Romo que acaba de renunciar a este catastrófico Gobierno de AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios! Decidió ya no dialogar con el hipócrita. Espero que el Presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno”, agregó el empresario.

Sin embargo, su hermana y diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo descartó y refirió que se trata de una crítica que atiende a otros criterios más allá de los que le competen al Estado.

“Que absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada” , contestó la legisladora.

