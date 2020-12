Michelle Renaud habló sobre su estado de salud, luego de que afirmaran que tiene Covid-19

La actriz desmintió las versiones y explicó que ella y su pareja, Danilo Carrera, se encuentran bien (Foto: Instagram de Michelle Renaud)

El pasado 24 de noviembre, durante el programa Todo para la Mujer, se dio a conocer que la actriz de Televisa Michelle Renaud se había contagiado de COVID-19. Según relató la periodista Maxine Woodside, la grabación de la telenovela Quererlo Todo, donde trabaja la artista de 32 años, corría el riesgo de tener que suspender temporalmente el rodaje.

“Qué creen, Michelle Renaud dio positivo en Covid y resulta que está haciendo la telenovela, y no sé qué vaya a hacer el productor Ignacio Sada (...) Espero que él no tenga Covid porque si él también tiene, con los dos protagonistas contagiados va a ser un lío y va a tener que pararse la producción”, dijo Woodside.

Ante estas versiones, la actriz de 32 años quiso tranquilizar a sus casi cuatro millones de seguidores de Instagram y habló sobre su estado de salud. Aseguró que en todos los test de coronavirus que se ha realizado, dio negativo, al igual que su pareja Danilo Carrera, quien también participa en la conocida telenovela.

“Gracias a Dios, en todas las pruebas a las que me he sometido, que son las del dedo y la de la nariz que es horrible, en todas salí negativa. Salí negativa y gracias a Dios estamos libres de Covid. Pero nos estamos cuidando y tomando todas las medidas sanitarias, así que no se preocupen por mí, no tengo Covid”, aclaró Michelle Renaud. “Gracias a todos los que se preocuparon”.

Michelle Renaud y Danilo Carrera forman parte del elenco de "Quererlo Todo". Por el momento, no hay casos positivos dentro de la producción y las grabaciones seguirán sin interrupciones (Foto: Instagram)

En los foros y sets de rodaje de Televisa se han dado a conocer numerosos casos positivos en las últimas semanas. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Andrea Rodríguez, Paul Stanley y el Capi Albores, se contagiaron de la enfermedad. Esto sin contar los que surgieron en otras producciones, como Ariel Miramontes, conocido como Albertano, o el de la misma Escalona, ya que ambos pertenecen al grupo de Cuarentorio Cómico.

Relacionado con otros proyectos de Televisa, también se informó del positivo del actor Alejandro Camacho, quien aseguró tener síntomas muy leves de la enfermedad. Otros como Consuelo Duval, quien conduce el famoso programa de ¿Quién es la máscara?, afirmaron haber pasado por un mal momento a nivel emocional, pues el peso de llevar la cuarentena, sumado al estrés de tener la enfermedad, fueron el reto a vencer más allá de los síntomas físicos.

El comediante “Platanito” o la conductora de “Hoy”, Andrea Legarreta, sufrieron síntomas muy fuertes. Ella tuvo problemas para respirar, luego de que el virus le causara una neumonía, y tuvo que asistir a terapias para mejorar su condición respiratoria, mientras que él, estuvo hospitalizado porque el virus le afectó al corazón, además de provocarle daños en las vías respiratorias.

En los peores casos, el Covid-19 se ha cobrado la vida de actores, principalmente del grupo de riesgo, como ocurrió con Cecy Romo y Raymundo Capetillo, quienes no pudieron sobrevivir a la enfermedad.

