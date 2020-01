“En un sueño me dijeron que tenia ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’ (Enfermedad del implante mamario). Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, explicó al inicio de la publicación, en al que compartió una fotografía topless, ocultando sus senos con las manos.