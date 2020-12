Los diez consejos de Ricardo Salinas Pliego para tener éxito en los negocios: así ha construido su imperio el segundo hombre más rico de México

Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México, pues cuenta con una fortuna de 12.5 mil millones de dólares (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Salinas Pliego ha dedicado su vida entera a hacer crecer su fortuna. Actualmente es el segundo mexicano más rico, sólo detrás de Carlos Slim. De acuerdo con el portal Forbes, tiene una fortuna que supera los 12.5 mil millones de dólares.

Todo ese dinero no llegó de manera gratuita. Muchos han sido los factores que han tenido injerencia en su acumulación de capital, como las inversiones, licitaciones gubernamentales ganadas, pero su propio mérito ha influido de gran manera.

Su mentalidad empresarial le ha dado los frutos que ha cosechado a lo largo de su vida. Seguramente siguió muchos consejos que lo colocaron como la segunda persona más rica de México, pero él también ha otorgado su conocimiento a las nuevas mentes emprendedoras para seguir su camino.

Una de las herramientas más útiles que otorgó es un decálogo para guiar las acciones que se llevan a cabo en cuestiones de negocios. Sin embargo, el empresario mexicano ha advertido que lo importante no es sólo tener las 10 reglas, sino que su valor sólo ocurre al darles vida y desarrollarlas de la manera más adecuada para que rindan frutos.

Para Salinas Pliego, lo importante no es sólo tener las 10 reglas, sino que su valor sólo ocurre al darles vida (Foto: Cuartoscuro)

Estos son los 10 pasos a seguir, aconsejados por Salinas Pliego, para tener éxito en los negocios:

1.- Conocer el negocio es prioridad. La recomendación es adentrarte lo más posible para comprenderlo a fondo, pues si se desconoce lo que se hará, sería imposible llevarlo a cabo y explotarlo de la mejor manera posible.

2.- El propósito central de cualquier negocio es producir más y mejores productos o servicios. No hay que pensar en pequeño, ni en imitar, el propósito es ir más allá para generar nuevas satisfacciones en el consumidor. Para saber que el objetivo se está consiguiendo, el punto base son las ventas crecientes, pues cualquier otro indicador es mera ilusión óptica.

3.- Por más recursos que existan y se acumulen, siempre hay que vivir al límite, en una economía extrema, pues para Salinas Pliego “los recursos nunca sobran”.

4.- Las oportunidades sólo suceden una vez en la vida, así que si se presenta alguna que conlleve el crecimiento, hay que tomarla. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por “la trampa de la sobre-expansión”. No hay que soñar con nuevos negocios ni crecimientos tan abruptos cuando no existe el personal capaz de ejecutarlos.

Si estos consejos le funcionaron al dueño de Grupos Salinas, ¿por qué no darles una oportunidad? (Foto: Cuartoscuro)

5.- Cualquier situación que suceda en el negocio, es responsabilidad del empresario, no de las personas a quienes se les delegó cierta responsabilidad. Con ellos se debe mantener una cercana y constante supervisión, pues cualquier error que llegue a cometerse va a recaer en el patrón.

6.- El mejoramiento de los procesos, el máximo ahorro, aumentar las ventas y reducir los gastos son pasos fundamentales para hacer crecer el negocio. Suena complicado, pero Salinas Pliego recomienda seguir el método Kaizen para exprimir al máximo las facultades de cada empresa.

El nombre de esta estrategia significa “cambio para mejorar/enmendar” y se deriva de la unión de dos kanjis japoneses. Es un proceso muy aclamado en el mundo de los negocios, y tiene como objetivo seguir una serie de pasos para encontrar la excelencia laboral de quien lo aplica.

7.- Los riesgos son parte fundamental en las inversiones, sin embargo, no todos se deben tomar. Si es justificado, y el negocio presenta una probabilidad razonable de ser rentable, hay que ejecutarlo.

Este decálogo funciona para guiar las acciones que se lleva a cabo en cuestiones de negocios (Foto: Instagram/ricardosalinas)

8.- No deberías cerrarte al mercado nacional. El límite lo pones tú. Así que hay que buscar nuevos horizontes y mercados en territorios extranjeros.

9.- El cliente es primero. Los servicios y productos que se ofrezcan deben tener una amplia garantía de satisfacción para aquellas personas que los adquieran. Si la duda al respecto te inunda, siempre piensa en los clientes.

10.- Si en algún punto el negocio es fructífero y se logra generar una gran riqueza, de debe recordar que ese dinero se tiene que trabajar y ponerse al servicio de la gente. En ese punto, la responsabilidad ya no es contigo, sino con los empleados, socios, accionistas y con el público general.

Los negocios cuentan con sus particularidades. Cada uno tiene y mantiene una opinión propia, la cual hay que seguir, pero si estos consejos le funcionaron al dueño de Grupos Salinas, ¿por qué no darles una oportunidad? Probablemente las posibilidades de fracaso se vean reducidas.

