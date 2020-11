“El Callodehacha de los empresarios”: Chumel Torres se metió en la discusión entre Salinas Pliego y Denisse Dresser

Desde el día de ayer Chumel Torres y Salinas Pliego han discutido en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

Al parecer los dimes y diretes entre Ricardo Salinas Pliego y el youtuber José Manuel Torres, mejor conocido como Chumel Torres, no han cesado, por el contrario, continúan. En esta ocasión, el influencer se metió en la “pelea” del empresario con la periodista Denisse Dresser, llamándolo despectivamente como “El Callodehacha de los empresarios”.

Lo anterior en respuesta al comentario que hizo el empresario a la comunicadora el día de ayer, respecto a las interminables mensualidades a las que se someten los clientes de Elektra para comprar electrodomésticos.

Denise Dresser, habría criticado el comunicado sarcástico de despedida que dio Grupo Salinas a Best Buy tras anunciar el cierre de sus tiendas en México por la caída de sus ventas durante la pandemia.

“El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas”, dijo la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Grupo Salinas se despidió de su competencia, Best Buy (Foto: Grupo Salinas)

Pues en el documento de despedida, Grupo Salinas señaló que ellos se harían “cargo de sus clientes… (por si un día regresan)”. Inclusive invitaron a la marca estadounidense a comprar en su tienda en línea por si necesitaban “alguna cosa antes de irse”.

Tal situación causó molestia entre varias personas, como Chumel Torres y Denisse Dresser, por ello, no dudaron en responder a Salinas Pliego.

Sin embargo, el empresario no se quedó con las manos cruzadas y comenzó a responder burlonamente a sus contrarios.

“Por más que usted quiera presionarnos en Tiendas Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en Grupo Salinas”, le dijo a Dresser.

Chumel Torres comparó a Ricardo Salinas con Callodehacha (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Aunque la respuesta estaba dirigida a la periodista, Chumel Torres, quien anteriormente había comentado con sarcasmo que ahora iría a Elektra en lugar de Best Buy, se metió en la discusión.

Desde su cuenta de Twitter el influencer mencionó en la publicación de Salinas y Dresser, que el millonario era “El Callodehacha de los empresarios”.

Esto en referencia al youtuber y comediante mexicano Jorge Roberto Avilés Vazquez, mejor conocido como Callodehacha, quien tiene una mala reputación por sus controversiales comentarios. Algunos señalan que es misógino y que gusta discriminar a varios sectores de la población.

Es más, durante el 2019, se pelearon los influencers durante una entrevista con el Escorpión Dorado. Ahí, Chumel reclamó a Roberto Avilés que le había dado “unfollow” en Twitter, y tras ello le exigió que lo volviera a seguir, causando una breve discusión entre los dos.

Chumel Torres también ha sido criticado por ser racista (Foto: Internet)

Posteriormente, en septiembre de 2019 Torres escribió simplemente que “Callodehacha es lo peor que le ha pasado al internet. Quote me”.

No obstante, en julio de este año, surgieron fuertes rumores de un posible romance entre ambos influencers, ya que Callodehacha defendió amorosamente a Chumel Torres de las críticas que le hicieron por su participación en un foro sobre discriminación.

“Somos tú y yo contra el mundo, bebé. Nunca olvides lo que me prometiste esa noche. Yo no lo olvidaré jamás. !Ay ay, ay, ay! Canta y no llores”, dijo Roberto Avilés.

Sin embargo, no trascendió si los youtubers mantenían una relación sentimental. En tanto, parece que Chumel aún le guarda rencor, o por lo menos lo toma como un sinónimo de una “mala persona”, ya que lo usó para comprarlo con Salinas Pliego.

