“Siempre fracasa”: el análisis del socialismo que hizo Ricardo Salinas Pliego, uno de los millonarios de México

Ricardo Salinas Pliego texto tildó al sistema socialista de ineficiente y de querer “repartir la miseria” entre las personas (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Salinas Pliego, la segunda persona más rica de México, el pasado 25 de noviembre publicó en su blog personal un artículo titulado “Neocomunismo y otros mitos”, texto donde tilda al sistema socialista de ineficiente y de querer “repartir la miseria” entre las personas.

Su análisis partió de la lectura del libro, Socialism: The Failed Idea That Never Dies, escrito por Kristian Niemietz. A partir de éste, mencionó que los socialistas actuales, a quienes señala como “neocomunistas”, son quienes aún mantienen viva la idea de un socialismo en el siglo XXI, aunque, para el empresario, siempre fracase.

“Un socialista de estos tiempos —un neocomunista— tratará de convencernos de que ‘ahora sí la cosa será distinta’, porque, lo que ha vivido la humanidad no es ‘el verdadero socialismo’. Agregarán que el ‘socialismo es humanitario’ —se ha hablado incluso de un ‘socialismo con rostro humano’ o un ‘socialismo del Siglo XXI’, modelos que también han fracasado rotundamente.”, escribió.

El empresario mencionó que, durante dos décadas, estos gobiernos han amenazado las libertades individuales, además de pervertir la democracia (Foto: Instagram/ricardosalinas)

En el artículo da ejemplos de países señalados por él de fracasar en su intento de instaurar un régimen socialsta. Aunado a esto, mencionó que, durante dos décadas, estos gobiernos han amenazado las libertades individuales, además de pervertir la democracia.

Posteriormente, señala que los “experimentos socialistas” se desarrollan a por medio de tres etapas:

1.- La luna de miel: Salinas Pliego señala que en este primer paso, el éxito interno del socialismo es aplaudido por los intelectuales occidentales y es prueba de que el nuevo gobierno se puede mantener.

2.- Las excusas y charlatanería: En este segundo peldaño, se comienzan a ver fracturas y fallas en el sistema. El deterioro es gradual, además de que los intelectuales que apoyan la idea se colocan a la defensiva y a excusar los errores.

3.- “No es el verdadero socialismo”: Para Salinas Pliego, en este punto el sistema ya está desacreditado y la gente comienza a apartarse del “experimento” en su totalidad.

En su texto escribió que la “economía democratizada” es contraria a los valores democráticos (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Con estos puntos, Salinas Pliego señaló que todos los caminos del socialismo lleva a los mismo resultados, como censura, autoritarismo, represión, descontento generalizado, escasez, miseria y emigración masiva.

En este sentido, el dueño de Grupo Elektra aseveró que la “economía democratizada”, punto trabajado desde los ideales socialistas, es completamente contrario a los valores democráticos, y defendió al sistema de libre mercado como el funcional en la sociedad actual.

“La mala noticia es que una economía ‘democratizada’ bajo este concepto nunca ha existido ni existirá porque el socialismo representa exactamente lo contrario de los valores democráticos. Claramente, es mucho más democrático el sistema de mercado porque simboliza la confluencia de la voluntad de millones de personas, todas de manera espontanea y libre, buscando intercambiar los frutos de su trabajo.”, se lee en su texto.

Para finalizar, aseguró que el sistema socialista conviene que todos estemos en un nivel igual de pobreza (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Además, defendió la tecnocracia, pues parte de la concentración extrema de poder en las manos de los gobiernos, figura que debe decidir el futuro de los recursos. En contrasentido, aseguró que el socialismo le quita toda la dignidad a los trabajadores, ya que, según Salinas Pliego, acumula el poder en burócratas que nadie eligió.

A este modelo económico lo llamó “pobrismo cristiano”, pues para el empresario simplemente exalta la pobreza como un ideal, así como decir que la riqueza es una forma de perversión de las personas.

Para finalizar, indicó que el sistema socialista conviene que todos estemos en un nivel igual de pobreza, pues así “no habrá razones para pelear o discutir”. Y añadió que para saber si un sistema de gobierno tiene éxito, la gente es la última en decidir, pues la mayor prueba es conocer si se quiere vivir en él o no.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Buena suerte en el pago de sus impuestos”: la realidad detrás de la supuesta respuesta de Best Buy a Salinas Pliego

Por una licuadora: así fue el encontronazo de Salinas Pliego y Denise Dresser tras la salida de Best Buy de México

Salinas Pliego: el multimillonario mexicano que tiene 10% de su cartera líquida en bitcoin